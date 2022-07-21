Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

21.07.2022 08:55

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına katılan bakan ve üyeler ANKARA - Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına katılan bakan ve üyeler ANKARA - Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı.

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Kaynak: AA

Fiyat İstikrarı Komitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı - Son Dakika

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