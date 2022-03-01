Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı başladı - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı başladı

01.03.2022 20:07
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskleri ele alacağı gündemi ile başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskleri ele alacağı gündemi ile başladı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımı ile bugün üçüncü kez toplanıyor.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı başladı - Son Dakika


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