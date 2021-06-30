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Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu - Son Dakika

Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu

30.06.2021 09:27
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun usul ve esasları belli oldu.

Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak.

Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

RİSKLER DEĞERLENDİRİLEREK GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK

Kararnamede komitenin görevleri şöyle sıralandı: "Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.

Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak."

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere kurulduğu ifade edildi.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.

KARARNAMEDE, KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞÖYLE SIRALANDI:

"Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu faaliyetleri ve kararlarına ilişkin uygulama sonuçlarının başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulacağı belirtilen kararnamede, kurulun sekretarya hizmetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütüleceği, sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personelin görevlendirileceği ifade edildi.

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü bulunacak.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Ekonomi, Maliye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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