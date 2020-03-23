Fiyat katlanınca terziden çıkma bez maskelere talep arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fiyat katlanınca terziden çıkma bez maskelere talep arttı - Son Dakika

Fiyat katlanınca terziden çıkma bez maskelere talep arttı

6 saat önce

DÜNYADA koronavirüs salgının ortaya çıkması, maske satışını her geçen gün daha da artırdı.

Fiyat katlanınca terziden çıkma bez maskelere talep arttı, System.String[]

DÜNYADA koronavirüs salgının ortaya çıkması, maske satışını her geçen gün daha da artırdı. Satacak maske bulmakta zorlanan Antalyalı medikalciler, gelen talepleri terzi elinden çıkmış, iki-üç katlı bez maskelerle karşılamaya çalışıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli bir salgın haline gelen koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Ancak, talep fazla olunca medikalcilerin elindeki ürünler de kısa sürede tükendi.

7,5 TL'DEN 125 TL'YE ÇIKTI

Medikal ürün satışı yapan Akay Medikal sahibi Ali Akay, zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Ortalıkta müthiş dedikodular dolaşıyor. Tabi bu dedikodular da maskelerin fahiş fiyatlarla satışa sunulmasına neden oluyor. Paketinde 50 adet bulunan cerrahi maskeyi iki ay önce 7,5 TL'ye alırken, şimdi 125 TL'ye alıyoruz. Perakendecilerin elinde zaten stoklu ürün yoktu. Elimizdeki 3-5 bin TL'lik ürünlerde bu olay çıkar çıkmaz birden tükendi. Daha sonra almak istediğimizde 7,5 TL'ik ürünü 125 TL'ye vermeye başladılar. Bu durum, hem bizi hem de vatandaşı da zor duruma soktu. Çünkü kronik hastalığı olan insanlar 10 TL'ye aldıkları maskeyi 200 TL almak zorunda kaldılar. Bu durum özellikle onlar için çok zor" dedi.

KULLAN YIKA, TEKRAR KULLAN

Piyasada çok farklı ürünlerin de satıldığını belirten Akay, "Kaliteli oldukları söylenen maskeler piyasada 150 TL'ye alıcı buluyor ama onları da akşama kadar kullandığınızda enfekte olur. Dolayısıyla onu da uzun süre kullanma şansınız yok. Son günlerde tekstilcilerin, normal bezden ürettikleri maskeler var. Terzinin diktiği, iki katlı bez bunlar. Akşama kadar kullandıktan sonra, yıkayıp sıcak ütü ile mikrobu öldürdükten sonra ertesi gün yine kullanabilirsiniz. 15 ile 35 TL arasında satılan bu maskeler de koruyucudur. Uzmanlar maskenin amacını enfekte olan kişilerin mikrobu yaymaması için kullanıldığını söylüyorlar. Amaç bu olduğu için de elimizdeki bu bez de o mikrobun dışarıya yayılmasını önler. Bu maskelere cep dostu da denebilir" diye konuştu.

Bu arada, kentteki eczaneler de sık sık çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. İşyerinin içerisini belli aralıklarla havalandıran ve ilaçlayan eczacılar, dükkan önlerini de deterjanla yıkıyorlar. Eczacı kalfası Mehmet Arat da eczaneye genellikle hastaneden çıkanların geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bunun için işyerimizi temizlemek zorunda kalıyoruz. Herkesin dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Mümkün olduğunca kimsenin evinden çıkmaması gerekiyor. Özellikle yaşlıların evden çıkmamasını öneriyoruz. Bazen görüyoruz. Hastaneye ufak tefek gribal enfeksiyon nedeniyle gelenler de var. Burada boşuna kalabalık yapıyorlar."


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: DHA

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