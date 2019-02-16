Fiyat/performans Kralı Gigabyte Geforce Rtx 2060 Gaming Oc Pro İncelemesi

2018 yılında en popüler ekran kartı olan GeForce GTX 1050 Ti ardından 2019 yılının kartı olacak RTX 2060 modeli ilk olarak Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro versiyonu ile test masamıza konuk oldu.

2018 yılında en popüler ekran kartı olan GeForce GTX 1050 Ti ardından 2019 yılının kartı olacak RTX 2060 modeli ilk olarak Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro versiyonu ile test masamıza konuk oldu.

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