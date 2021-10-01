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FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR - Son Dakika

FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR

01.10.2021 10:06

ANTALYA'da su bayiliği yapan Ahmet Arslan'ın, Halil (10) ve İsmail(7) isimli oğullarına yaptığı sünnet töreninde ilginç anlar yaşandı.

ANTALYA'da su bayiliği yapan Ahmet Arslan'ın, Halil (10) ve İsmail(7) isimli oğullarına yaptığı sünnet töreninde ilginç anlar yaşandı. Damaca fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek isteyen meslektaşları, Halil ve İsmail'e depozitosu 55 lira olan damacana taktı.

Hammaddesi yurtdışından sağlanan ve hammadde fiyatındaki artış nedeniyle damacananın fiyatı, 1 yıl içerisinde neredeyse 3 katına kadar çıkarak 55 liraya kadar ulaştı. Kepez ilçesinde bir su firmasının bayiliğini yapan Ahmet Arslan, geçen hafta oğulları Halil ve İsmail'e sünnet düğünü yaptı. Düğünde sıra takı merasimine geldiği sırada ise ilginç anlar yaşandı.

Arslan'ın meslektaşları kendi aralarında anlaşarak fiyatı 55 liraya ulaşan damacanaya dikkat çekmek için iki boş damacanayı kırmızı kurdeleyle hazırladı. Bu sırada Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Halil Mert, damacanaları Halil ve İsmail'in eline verdi. Olayı gören davetliler ve düğün sahipleri arasında gülüşmeler yaşandı.

Takacakları damacanaları süslediklerini söyleyen Halil Mert, 'Biz arkadaşlarımızla biraz eğlence olsun ve fiyatlardaki artıştan dolayı düğünde damacana takmaya karar verdik. Malum fiyatı neredeyse altınla yarışıyor. Güzel bir anı olsun istedik. Çok büyük ilgi oldu, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Soranlara da damacana fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek istediğimizi söyledik" dedi.

Durumu görünce çok şaşırmadıklarını söyleyen Ahmet Arslan, 'Düğünümüzü yaptığımız sırada takı sırası gelince bayimiz olan bir arkadaş damacana fiyatlarına gelen zamlara dikkati çekmek amacı ve şaka olsun diye çocuklara damacana taktı. Aslında çok şaşırmadık. Çünkü damacanaya gelen zamlardan sonra belki düşer amacıyla bir şeyler yaptılar" diye konuştu.

Çocuklardan İsmail Arslan, 'Babamın arkadaşları damacana getirince şaşırdım. Ben paraya sevindim babam da damacanaya" dedi. Halil Arslan ise babalarının kendi sayelerinde iş yaptığını söyledi.

FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR
FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR
FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR
FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR

Ahmet Arslan, Halil Mert, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: FİYATI 3 KATINA ÇIKAN DAMACANAYI SÜSLEYİP TAKI DİYE TAKTILAR - Son Dakika
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