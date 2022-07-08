FİYATI 45 BİN LİRAYI BULAN KURBANLIK DEVEDE SATICILAR TALEBİ KARŞILAYAMIYOR - Son Dakika
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FİYATI 45 BİN LİRAYI BULAN KURBANLIK DEVEDE SATICILAR TALEBİ KARŞILAYAMIYOR

08.07.2022 11:13

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kurbanlık deve sığır kadar rağbet görüyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kurbanlık deve sığır kadar rağbet görüyor. Kurbanlık deve talebini karşılamakta zorlandığını ifade eden Metin Korucu, 250- 500 kilo et çıkan develer, kilosuna göre 35 ile 45 bin lira arasında alıcı buluyor. Ancak üretim az olduğu için Aydın'da talebi karşılayamıyoruz ve çevre illerden deve bulmaya çalışıyoruz dedi.

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, kurbanlık deve talebini karşılamakta zorlanan deveciler çareyi Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki güreşlerden düşen develere yönelerek buldu. Geçen yıl 15 ila 25 bin lira arasında alıcı bulan kurbanlık develer, bu yıl 35 bin ila 45 bin liraya kadar alıcı buluyor. İncirliova'da deve sucuğu imalatı yapan Metin Korucu, her yıl Kurban Bayramı'nda bölgedeki güreşemeyen ve güreşlerden düşen develeri kurbanlık olarak satıyor. 250- 500 kilo arası et çıkan develer Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

'TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Farklı şehirlerde deve bulup satan Metin Korucu, Her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlık deve isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bu yıl üretimde azalma yaşandığı için kurbanlık deve bulmakta zorlanıyoruz. Güreş devesi çok ama kurban olacak deve az. Aydın'da bulamayınca, Ege ve Marmara bölgesinden deve topluyoruz. Deve sucuğu imalatı da yaptığımız için taleplere yetişemiyoruz. Her yıl deve kesen sabit müşterilerimiz var. Onların taleplerini bile karşılayamadık dedi.

'PANDEMİNİN ETKİSİNİ ŞİMDİ YAŞIYORUZ'

Pandemiden dolayı 2 yıl deve güreşi yapılmadığını ve bu nedenle güreşten kaçan deve olmadığını ifade eden Korucu, Kurbanlık devenin 5 yaşında olması gerekiyor. Bir de güreşlerden kaçan develer kurbanlık oluyor. 2 yıl deve güreşi olmadı. Bu yıl olan güreşlerden kaçan develerin çoğunluğu da kesildi. 2 yıl boyunca yapılamayan deve güreşlerinin de etkisi oldu. Kurbanlık deve hangi ilde kesilecekse kasabı da biz yolluyoruz. Çünkü her kasap deve kesemiyor diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İncirliova, Marmara, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİYATI 45 BİN LİRAYI BULAN KURBANLIK DEVEDE SATICILAR TALEBİ KARŞILAYAMIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: FİYATI 45 BİN LİRAYI BULAN KURBANLIK DEVEDE SATICILAR TALEBİ KARŞILAYAMIYOR - Son Dakika
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