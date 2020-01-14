Fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü - Son Dakika
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Fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü

6 saat önce

Edirne'de hamsinin kilosu 5 liradan alıcı buldu.

Edirne'de hamsinin kilosu 5 liradan alıcı buldu.

Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Yasem Eren'in kilogramı 5 liradan satışa sunduğu Karadeniz hamsisinden almak isteyen vatandaşlar, tezgahta yoğunluk oluşturdu.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada'dan getirdikleri hamsinin fiyatının vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Hamsi fiyatının 25 liradan 5 liraya düştüğünü anlatan Eren, "Dün 10 liraydı bugün 5 liraya düştü. Yarın 2,5 liraya bile satabiliriz. Şu an 10 ton kadar balık var. Akşama kadar biter. Vatandaşlar buzdolabına koymak için 5-10 kilogram alıyorlar. İğneada'da bol balık çıkıyor. Aşağı yukarı bir hafta sürmesini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Koç da ucuz olduğu için 4 kilogram hamsi aldığını, bu fiyata herkesin balık yiyebileceğini ifade etti.

Fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü

İğneada, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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