Fiyatı 5 liraya düşen hamsi kapış kapış satılıyor

SAMSUN - Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu vatandaşların yüzünü güldürdü. Samsun'da hamsinin kilosu 5 TL'den kapış kapış satılıyor.

1 Eylül'de açılan balık sezonunun ardından balık fiyatlarında türlü dalgalanmalar yaşansa da sezon başında 15 ile 20 TL'den alıcı bulan hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar geriledi. Fiyat vatandaşların yüzünü güldürürken balıkçılar ise yoğunluk yaşadı. Hamsi satışının iyi olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda en çok satılan balık hamsi, mezgit ve istavrit. Şuan havalar çok iyi. Balık bollaşmaya başladı. Birkaç gün önceye kadar balıklar hep ufaktı. Şu anda biraz büyüdü. İnsanlar en çok hamsi alıyor. Geçen sene palamut boldu, bu sene palamut yok. Bu sene inşallah çinekop bekliyoruz. Çinekop bolluğu da yaşanırsa vatandaşın da bizim de yüzümüz daha çok güler. Havalar daha çok soğuduğunda balık daha bol ve büyük olacaktır" dedi.

Balık satıcısı Halil Kıyak ise palamudun yerini hamsinin aldığını belirterek, "Şuan tezgahlarda hamsi bol. Hamsi, istavrit, mezgit bolluğu var. Bu sene palamut olmadı, palamut yerini hamsiye bıraktı. En çok şuan hamsi satılıyor. Fiyatı 5 TL. Hamsi bol, talep çok" diye konuştu.

Samsun balık fiyatları şöyle: Barbun kilo 15 TL, mezgit, hamsi ve istavrit kilo 5 ile 7 TL, kefal ise kilo 10 TL.