Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı

Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı

13.08.2021 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamasının ardından hasat heyecanı da tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamasının ardından hasat heyecanı da tüm hızıyla sürüyor. Rekoltenin geçen yıldan yüksek olması bekleniyor. Üreticinin da alım satım yapanların da merakla beklediği fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26, 5 liradır" dedi.

Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticilerine kilogramda 2 lira mazot ve gübre desteği verildiğini hatırlattı.

Fiyat belirsizliği ortadan kalkmasının ardından fındık bahçelerinde ise hummalı hasat sezonu yaşanıyor. Rekoltenin geçen yıldan yüksek olması bekleniyor.

Giresun merkeze bağlı Boztekke köyündeki bahçesinde fındık hasat eden Mehmet Salman, geçen yıla göre verimin kendi bölgelerinde iyi olduğunu söyledi.

Hasadın iyi gittiğini belirten Salman, fındık üretmenin emek gerektiren zor bir iş olduğunu vurgulayarak, üreticinin beklentisinin emeğinin karşılığını alabilmek olduğunu söyledi.

Kayadibi köyünde hasada başlayan Hülya Aygün ise geçen yıla oranla verimin daha iyi olduğuna işaret etti. fındık fiyat Erdoğan rekolte

Kaynak: Habermetre

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Fındık, Hasat, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak
18:24 Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı
18:12 Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın Açıklamalarına Sosyal Medyadan Cevap Verdi
18:08 Sosyal medyadan paylaştı! Uğur Dündar'dan Aziz Yıldırım'a videolu cevap
18:02 Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı
17:58 Afra Safraçoğlu ve Mert Ramazan Demir denizde öpüşürken görüntülendi
17:49 Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı
17:47 Marmaris'teki orman yangınının nedeni ortaya çıktı: Öldürdükleri kişinin cesedini ateşe vermişler
17:39 Bankacılarla görüşen MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz
17:35 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama! Enflasyonu düşürmek için 2 yol haritası paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 19:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement