Fiyatı açıklanan fındıkta hasat heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamasının ardından hasat heyecanı da tüm hızıyla sürüyor. Rekoltenin geçen yıldan yüksek olması bekleniyor. Üreticinin da alım satım yapanların da merakla beklediği fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26, 5 liradır" dedi.

Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticilerine kilogramda 2 lira mazot ve gübre desteği verildiğini hatırlattı.

Fiyat belirsizliği ortadan kalkmasının ardından fındık bahçelerinde ise hummalı hasat sezonu yaşanıyor. Rekoltenin geçen yıldan yüksek olması bekleniyor.

Giresun merkeze bağlı Boztekke köyündeki bahçesinde fındık hasat eden Mehmet Salman, geçen yıla göre verimin kendi bölgelerinde iyi olduğunu söyledi.

Hasadın iyi gittiğini belirten Salman, fındık üretmenin emek gerektiren zor bir iş olduğunu vurgulayarak, üreticinin beklentisinin emeğinin karşılığını alabilmek olduğunu söyledi.

Kayadibi köyünde hasada başlayan Hülya Aygün ise geçen yıla oranla verimin daha iyi olduğuna işaret etti. fındık fiyat Erdoğan rekolte