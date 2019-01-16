Fiyatı Artışa Geçse de Vatandaş Hamsiden Vazgeçmiyor

Sezonda bolluğu nedeniyle kilogram fiyatı 5 - 10 liralara kadar düşen hamsi ağlara az takılması nedeniyle fiyatını artırmaya devam ediyor.

Sezonda bolluğu nedeniyle kilogram fiyatı 5 - 10 liralara kadar düşen hamsi ağlara az takılması nedeniyle fiyatını artırmaya devam ediyor.



Son günlerde Karadeniz'in kuzeyine çıkan hamsi, ağlara az takılmaya başladı.



Balıkçının kasa fiyatına yaptığı zamla tezgaha da yüksek fiyatla düşen Karadeniz hamsisi yüksek fiyatıyla Tekirdağ'da yine de vatandaşın tercihi olmaya devam ediyor.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimde tutulan hamsinin çok lezzetli olduğunu söyledi.



Balıkçıların da azalmış olmasına rağmen ağlarını hamsi ve istavrit için attığını anlatan Pehlivanoğlu, hamsinin tutulma zahmetinin artmasıyla bunun da fiyatına yansıdığını belirtti.



Balıkçı Bekir Erol da iri Karadeniz hamsisinin zamlandığını bunu da kilo fiyatlarına yansıttıklarını söyledi.



İri Karadeniz hamsisinin Marmara hamsisine göre biraz yüksek fiyatlı olduğunu ifade eden Erol, "Bu sene geçen yıla göre yeni yıla durgun girdik. O yüzden fiyatlarda biraz yüksek. Karadeniz iri hamsisinin kilosu 40 lira, biraz daha ince olan hamsi de 30 - 35 lira ama vatandaşlar yine de en çok hamsiyi tercih ediyor. Kış aylarında genelde hamsi tercih edilir. Fiyatlar bundan sonra nasıl olacak bizlerde bilemiyoruz. Bu aralar tezgahın gözdesi hamsi." dedi.

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