Son Dakika Haberleri: Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı
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Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı

1 saat önce

Büyük market zincirlerinde kilogram fiyatı 3 buçuk liraya kadar çıkan karpuz fiyatları tarlada 10 kuruşa kadar düştü.

Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı, System.String[]
Büyük market zincirlerinde kilogram fiyatı 3 buçuk liraya kadar çıkan karpuz fiyatları tarlada 10 kuruşa kadar düştü. Üretici maliyetini çıkaramayınca karpuz tarlada bırakıldı ve sürülmeye başlandı.

Karpuz üreticisi, piyasalarda yaşanan arz fazlası üretim yüzünden zor durumda. Bunun yanında aşırı sıcaklar, şiddetli sıcak rüzgarlar karpuzları yaktı. Ürün fazlası sebebiyle fiyatlarda yaşanan ciddi düşüş karpuzun tarlada kalmasına sebep oldu. 40 kuruştan satılan karpuz 10 kuruşa kadar geriledi. Dönüm başına seracılık yapılarak 3 bin 500 liraya mal edilen karpuz, dönüm maliyetini karşılayamaz duruma geldi.

Seyhan Ziraat Odası Eski Başkanı ve Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, piyasalarda yaşanan fiyat düşüklüğünden dolayı çiftçinin karpuzu toplamak yerine tarlada sürmeye karar verdiğini aktardı. Hava şartlarının ürünleri ciddi anlamda etkilediğini ifade eden İncefikir, "Sıcak poyrazlar ve aşırı sıcaklar karpuzu yakmaya başladı, 10 kilogramın üstündeki karpuzlar da yanmaya başlayınca kilogram fiyatı 40 kuruştan 30 kuruşa daha sonra 10 kuruşa kadar geriledi. Karpuzun diğer illerde de piyasaya sürülmesiyle beraber Türkiye genelinde arz fazlası oluştu" dedi.

Tarla ve market fiyatı arasında çok ciddi farkların bulunduğunu belirten İncefikir, " İstanbul'a baktığımızda marketlerde karpuzun kilosu 3 buçuk liraya satılıyor. Çukurova'da fiyat düşüklüğünden karpuz sürülüyor" dedi.

Tarımsal planlama şart, çiftçi kredisini ödeyemeyecek halde

Çiftçinin seracılık yaparak dönümünü 3 bin 500 liraya mal ettiği karpuzun 10 kuruşa kadar düşmesinin çiftçiyi ekonomik olarak zor duruma düşürdüğünü ifade eden İncefikir, "Bu kadar girdi maliyetinin yüksek olduğu durumda karpuzu tarlada sürmek hiç iyi olmadı. Çiftçi zarara uğradı kredisini ödemekte güçlük çekiyor" diye belirtti. Tarımsal planlamanın önemine değinen İncefikir, önümüzdeki dönemlerde ve bundan önceki dönemlerde yaşanan sıkıntıların devam etmemesi için tarımsal planlamaya önem verilmesi gerektiğini söyledi. İncefikir, "Bu tür durumların olmaması için artık tarımda planlamaya, istatistiğe ve envantere çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Tarımsal planlamaya geçemezsek bu gibi durumlar tarlada ya da dalında çürüyen sebze ve meyveyi görmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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