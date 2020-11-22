Fiyatı dudak uçuklatıyor... Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor - Son Dakika

Fiyatı dudak uçuklatıyor... Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor

Kahramanmaraş'ta birçok hastalığa faydası nedeniyle şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor.

Türkiye'de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı 'yok' satıyor.

Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda belirli bir süre kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor.

Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor.

Urmu dut pekmezi ve reçeli yapan Güldane Neşnat'ın hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat tarafından Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Şifa deposu

Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var.

Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dut, vücuttaki zararlı etkenlerin, mikrobik etkenler, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücreleri gibi toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor.

İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D Vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, hatta demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.