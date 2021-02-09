Fiyatı düşen uskumru tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu - Son Dakika

Marmara Denizi'nde bolca avlanması sonrası fiyatı da düşen uskumru, balıkçı tezgahlarının en çok alıcı bulan balığı oldu.

Edirne'de sezon boyunca kilogramı ortalama 30 liradan satılan uskumrunun fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Tezgahları fiyatıyla şenlendiren uskumru, bolluğu ile balıkçıyı, fiyatıyla da vatandaşı sevindirdi.

Avlanma sezonunun başından itibaren palamut, istavrit ve barbundaki bereket, son günlerde uskumruda yaşanıyor.

"Lezzetini ve kıymetini bilenin aldığı balık"

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların uygun fiyatlı uskumruya ilgi gösterdiğini söyledi.

Tezgahların son günlerde uskumru bereketiyle hareketlendiğini belirten Bistren, "Bu dönem uskumrunun tam zamanı. Marmara'nın uskumrusu tezgahlarda 30 liradan 20 liraya düştü. Lezzetli bir balıktır, tavası ve ızgarası müthiş olur. Talep çok güzel. Lezzetini ve kıymetini bilen gelip bol bol alıyor." diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da uskumrunun fiyatının biraz daha düşebileceğini ifade etti.