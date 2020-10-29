Fiyatı düşmemesine rağmen vatandaşlar hamsiden vazgeçmiyor - Son Dakika

Tekirdağ'da vatandaşlar kilogram fiyatı 40 lira olmasına rağmen hamsiyi tercih ediyor.

Tekirdağlı balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan hamsi tezgahları süslemeye başladı.

Vatandaşlar fiyatı 40 lira olmasına rağmen hamsiden vazgeçmiyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara'da hamsinin daha yeni avlanmaya başlamasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, Karadeniz'den gelen balıkçıların Marmara'ya ağ atmaya başladığını ifade ederek, "Balıkçılarımız bu sene sezona palamutla başladı. Özellikle Karadeniz'de güzel avcılık oldu. Palamut sezonunda sona yaklaşmaya başladık. Balıkçılarımız hamsi ve istavrit avcılığı için mücadele edecek. Hamsi tezgahlarda yer almaya başladı. Vatandaşın da ilgisi güzel." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da balık çeşidinin artmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Erol, vatandaşların hem alışkanlıkları olduğu hem de çok sevdikleri için hamsiden vazgeçmediklerini belirterek, "Karadeniz'den gelen hamsiler yağlı ve güzel hamsiler. Hamsiye olan talep güzel. Vatandaşların tercih ettiği bir balık. Vatandaşlar artık palamuda doydu bu sene. Şu an yenebilecek en güzel balık istavrit ve hamsi." diye konuştu.