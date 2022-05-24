Fiyatı en çok düşen telefonlar hangileri?

Akıllı telefonlar, gelişen teknolojiyle birlikte belirli süre sonra fiyat düşüşüne uğruyor. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında fiyatı en çok düşen akıllı telefonları inceledik.

Fiyatı en çok düşen telefonlar

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda fiyatı en çok düşen modellerden bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Videoda yer alan modelleri satın almak için buraya tıklayın

İlk incelediğimiz model, 256 GB dahili hafızaya sahip Apple iPhone 12 Pro Max. İlk çıktığı dönemlerde 19.700 TL'ye ulaşan modelin fiyatı, 2021 yılının sonlarına doğru dolar kuru artışı nedeniyle tekrar artış gösterdi. 2022 yılının başlarında 30.000 TL'ye kadar çıkan cihaz, 26.000 TL'den satılıyor.

Fiyat değişimini incelediğimiz bir diğer model ise Samsung Galaxy S21 Ultra 256 GB. Piyasaya çıktığında 15.800 TL seviyesinde olan cihaz, günümüzde 18.000 TL'den satılıyor. iPhone 12 Pro Max modeliyle karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra modelinin kur bazlı fiyat artışı oldukça düşük.

ABD krizi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, geçtiğimiz yıllarda Mate 40 Pro modelini piyasaya sürdü. Piyasaya sürüldüğünde 14.000 TL'den satılan Huawei Mate 40 Pro, 2021 yılının sonunda 28.600 TL'ye kadar yükseldi. Huawei Mate 40 Pro, günümüzde 22.000 TL'den satılıyor.

Fiyatı en çok düşen cihazlar arasında Xiaomi tarafından üretilen 11T Pro 256 GB modeli yer alıyor. İlk çıktığında fiyatı 14.000 TL'ye kadar artan model, günümüzde 13.500 TL'den satışa sunuluyor.

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