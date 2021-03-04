Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu - Son Dakika

Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu

04.03.2021 09:58
Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 29,67 ile dolmalık biber olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde-13,88 ile Karnabahar oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 29,67 ile dolmalık biber olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde-13,88 ile Karnabahar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Şubat ayı bilgilerini açıkladı.

Düzce'nin içinde bulunduğu TR 42 bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 29,67 ile dolmalık biber olurken, onu yüzde 16,73 ile Kabak, yüzde 13.70 ile Salatalık, yüzde 11.54 ile ekmek ve yüzde 11.48 ile hazır çorba takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -13,88 ile Karnabahar olurken onu yüzde -10,32 ile Ispanak, yüzde -9,91 ile kadın için kazak, yüzde – 9,39 ile Yumurta ve yüzde -7,89 ile çocuk için kaban yer aldı. - DÜZCE

Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu - Son Dakika Ekonomi


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