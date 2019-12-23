Fiyatı güncellendi, 135 milyon lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiyatı güncellendi, 135 milyon lira - Son Dakika Ekonomi

Fiyatı güncellendi, 135 milyon lira

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Çiçek adası satış fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fiyatı güncellendi, 135 milyon lira, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Çiçek adası satış fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yıl içinde 105 milyon liraya bir internet satış sitesinde satışa sunulan adanın fiyatı geçtiğimiz günlerde güncellenerek 135 milyon liraya çıktı.


Ayvalık'ın 24 adasından biri olan Çiçek adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Üzerinde zeytin, çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek adasında su kaynağı, iskele ve eski yapılar yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. Koruma altındaki Çiçek adası, Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alıyor.


Yıl içinde bir internet satış sitesinde 105 milyon liralık satış fiyatı ile Türkiye gündemine oturan Çiçek adası beraberinde bir çok tartışmayı gündeme taşımıştı. Bir çok hissedarın ortak olduğu ada tekrar güncellenen fiyatı ile dikkatleri çekti. Yine bir internet satış sitesine 21 Aralık tarihinde adayla ilgili satış ilanı konulduğu gözlendi. Adanın satış ilanında ise fiyatın güncellendiği ve 135 milyon liraya yükseltildiği gözlendi. Metrekare fiyatı 509 liradan satışa sunulan Çiçek adası tapu kayıtlarında 265 bin metre kare olarak yer alıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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