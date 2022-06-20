Fiyatı hayal kırıklığı yarattı: Intel Arc A380 satışa çıktı - Son Dakika
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Fiyatı hayal kırıklığı yarattı: Intel Arc A380 satışa çıktı

20.06.2022 13:42
Fiyatı hayal kırıklığı yarattı: Intel Arc A380 satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Intel Arc A380 modeli Çinli perakende sitesinde satışa çıktı. İşte yeni modelin özellikleri ve fiyatı...

Intel Xe HPG (Yüksek Performanslı Grafikler) mimarisiyle üretilen ekran kartları, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çinli perakende sitesinde, Inte Arc A380 satışa çıktı.

Intel Arc A380 satışa çıktı: İşte perakende fiyatı

GUNNIR Arc A380 Photon modeli, Intel Xe-HPG/DG2 temeline inşa edilmiş ilk ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de satışa sunulan yeni model, çift fanlı soğutma çözümüne sahip.

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2.450MHz saat hızına ulaşabilen ve 92W güç tüketimine sahip olan model, JD.com web sitesinde 3.999 yuan (yaklaşık 595 dolar) fiyat etiketiyle listelendi. Dün gece listelenen model, kısa süre içerisinde tükendi.

Fiyatı hayal kırıklığı yarattı: Intel Arc A380 satışa çıktı

Intel, dün web sitesinde yaptığı güncellemeyle Arc A380 referans özelliklerini değiştirdi. Lansmanda belleği 16 Gbps olarak tanıtılan Arc A380 modeli, şirketin web sitesinde 15.5Gbps olarak güncellendi.

Hazır sistemlerde kullanılacağı belirtilen Intel Arc A380, resmi olarak yalnızca JD.com üzerinden satın alınabilecek. Tanıtıldığında fiyatının 1.030 yuan (yaklaşık 150 dolar) olacağı açıklanan model, beklenen fiyattan 4 kat daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Intel Arc A380 modelinde Ray Tracing, DX12 Ultimate ve Vulkan 1.3 desteği mevcut. Bununla birlikte, Adaptive Sync ve Xe Display Engine teknolojisi de yer alıyor. Intel, yeni modelinde dört adet 4K 120Hz HDR ekran veya iki adet 8K 60Hz ekran kullanılabileceğini açıkladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Intel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyatı hayal kırıklığı yarattı: Intel Arc A380 satışa çıktı - Son Dakika

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