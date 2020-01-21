Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi - Son Dakika

Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

6 saat önce

Siirt'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kelle paçaya talep artarken, vatandaşlar kelle paça alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor.

Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi, System.String[]

Siirt'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kelle paçaya talep artarken, vatandaşlar kelle paça alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor. Fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar yoğun talep görüyor.


Siirt'te soğukların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte kelle paçaya talep arttı. Sakatatçılar siparişlere yetişemiyor. Sakatatçı Fırat Eldemir, kış ayları ile birlikte satışların arttığını belirterek, vatandaşların kelle paçaya yoğun talep gösterdiğini söyledi. 12 yaşından beri bu işi yaptığını söyleyen Fırat Eldemir, "Kelle paça doktorların önerdiği gibi kansere, eklem ağrılarına ve gribe çok iyi gelmektedir. Kelle paça her türlü hastalığa şifadır. Bir doğal besin maddesidir. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kelle paçayı kışın yetiştiremiyoruz" dedi.


Kelle paçayı severek tükettiklerini söyleyen Yusuf Enüstekin, kış aylarının olmazsa olmazlarından olan kelle paçayı yemeği herkese tavsiye ettiğini söyledi. Enüstekin, "Kelle'yi herkese tavsiye ediyorum. Kemik gelişimine iyidir. Doğal bir antibiyotiktir. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Kelle paça almaya geldiğini söyleyen Abdurrahman Erdoğan adlı vatandaş ise, "Kışın çok güzel giden bir yiyecektir. Eklem ağrılarına, gribe çok iyi gidiyor. Çok seviyoruz. Siirtliler olarak çok tükettiğimiz bir yiyecektir kelle paça. Sürekli alıyoruz kışın. Her hafta yapıp yiyoruz. Nereye gitsek kelle paça yiyoruz. Her evde kelle paça var. Fiyat bakımından da çok pahalı değil uygundur. Normalde çarşı da yiyebileceğin bir yemekle o parayla burada bir aile 3-5 kişi yiyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.


Kelle paça 25 TL'den alıcı buluyor. - SİİRT

Fırat, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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