Fiyatından Dert Yansa da Vatandaşın Tercihi Balıktan Yana

1 Eylül 2018'de kalkan av yasağının ardından tezgahlar balıklarla dolup taşıyor.

1 Eylül 2018'de kalkan av yasağının ardından tezgahlar balıklarla dolup taşıyor. Tezgahlarda balık bolluğu olmasına rağmen fiyatların yüksek olması ise vatandaşın eleştiri odağı oluyor.



Rize'de Bayram Düz isimli balıkçı esnafı vatandaşın pahalılıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Av sezonundan bu yana kısa bir süre balıkta kıtlık yaşanırken sezonun yeniden canlanacağını dile getiren Düz "Av sezonu şuana kadar iyiydi, biraz kıtlaştı ama yeniden bollaşır. Şuanda da iyi, fazla pahalı değil. Talep te normal. Alan oluyor, alamayan oluyor, pahalılıktan şikayet ediyorlar ama biz de pahalı alıyoruz. Tavuk yiyeceğine balık ye. 10 lira istavritin kilosu, 10 lira hamsinin kilosu. Balıklarımız günlük, her gün taze balık geliyor" ifadelerini kullandı.



Tüketim oalrak balığı tercih ettiklerini ve denizden çıktığı için daha sağlıklı olduğuna inandığını dile getiren Miraç Çapoğlu ise "Balık fiyatları normal. Ben de satan abiye katılıyorum, tavuk yiyeceğine balık yerim daha iyi. En azından daha sağlıklıdır, denizden çıktığını biliyoruz. Günümüzdeki tavukların nasıl yetiştiğini az çok hepimiz biliyoruz. Balık fiyatları güzel, balık sağlıklıdır her açıdan. Protein olsun, gıda olsun balık tüketiyoruz" dedi.



Yılmaz Cambaz isimli bir diğer müşteri ise fiyatların yüksek olduğunu ama bu yüksekliğin ülke genelinde olduğu için normal olduğunu dile getirerek "Türkiye genelinde fiyatlar yüksek şuanda. Suni de olsa bir fiyat artışı var. Vatandaşın alım gücü az. Ona göre vicdanlı bir fiyat koyarsalar daha iyi olur" diye konuştu. - RİZE

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