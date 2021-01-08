Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu - Son Dakika

Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu

08.01.2021 00:06
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu, System.String[]

Kısa tayt ve mont kombini ile paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, tarzı ile eleştiri topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu. Ayrıca Serenay'ın üzerine giydiği montun fiyatı da dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine topluyor.

ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez de son fotoğrafındaki tarzı ile gündeme geldi. Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirileri oklarını üzerine çekti.

KİMSE BEĞENMEDİ

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.

MONTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın kombini;

Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu

Serenay Sarıkaya, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli Bakan Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli         
00:02
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor         
23:46
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 00:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei