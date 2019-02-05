Son Dakika Haberleri: Fiyatıyla Herkese Hitap Eden Telefon Coolpad Cool 3 Tanıtıldı

Fiyatıyla Herkese Hitap Eden Telefon Coolpad Cool 3 Tanıtıldı

15 dakika önce

Bütçe dostu telefon isteyenlerin havada kapacağı Coolpad Cool 3, damla çentikli tasarımı ve Android Pie işletim sistemi ile tanıtıldı.

Fiyatıyla Herkese Hitap Eden Telefon Coolpad Cool 3 Tanıtıldı, System.String[]
Çinli akıllı telefon üreticisi Coolpad, şirketin en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Coolpad Cool 3'ü resmi olarak tanıttı. Damla çentikli tasarımı ile modern akıllı telefon trendini yakalayan Cool 3, ekranın altındaki kalın çerçevesiyle ise ekran/gövde oranında bir miktar geri adım atıyor. Yine de cihazın bütçe dostu bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek amiral gemileri ile yarışacak bir ekran/gövde oranı beklememiz gerekir.



Coolpad Cool 3 Özellikler



5,71 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran


1.3GHz sekiz çekirdekli Unisoc işlemci


2GB RAM, 16GB depolama


Android 9.0 Pie işletim sistemi


8MP+0,3MP çift arka kamera


5MP ön kamera


4G VoLTE, Wi- Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS


3000mAh batarya




Gece yarısı mavisi, ragbi mavisi, okyanus indigo ve ördek yeşili renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak olan Coolpad Cool 3, 5.999 Hint Rupisi fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın Türk Lirası cinsinden karşılığı ise 434 TL + vergiler şeklinde oluyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:15 

Teknoloji
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