Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor - Son Dakika
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Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor

6 saat önce

Uşak'ta yeni yıla sayılı günler kalırken çerezcilerde yılbaşı hareketliliği başladı.

Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor, System.String[]

Uşak'ta yeni yıla sayılı günler kalırken çerezcilerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yılbaşı öncesi büyük bir hazırlık içerisine giren çerez satıcıları, satışlardan memnun olduklarını dile getirirken vatandaşlar ise fiyatları yüksek buldu. 35 liralık bir artışla rekor kıran ürün ise 'antep fıstığı' oldu.


Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar, yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan çerez alışverişini tamamladı. Yılbaşı öncesi büyük bir hazırlık içerisine giren çerez satıcıları, satışlardan memnun olduklarını dile getirerek son iki günde hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi olmasına rağmen yılbaşının olmazsa olmazı olan çerezi de almadan edemediklerini ifade etti.


Antep fıstığına yoğun talep


En çok tercih edilen çerezler ise fındık, Antep fıstığı ve çekirdek oldu. Geçen yıla göre fiyatların artmasıyla fındık 40 liradan 50 liraya, antep fıstığı 65 liradan 100 liraya, lüks karışık 40 liradan 50 liraya, ayçiçeği 15 liradan 20 liraya, badem 60 liradan 75 liraya yükselirken çerez tercihleri de vatandaşın bütçesine göre değişiklik gösteriyor.


Rekor Antep fıstığında


Geçen yıla göre en fazla yükselen ürünün Antep fıstığı olduğunu dile getiren esnaf Yiğit Kulalıgil, "Yılbaşı öncesi satışlar hızlı. Esnaf, öncesinde biraz şikayetçiydi ama şu an satışlarımız gayet güzel. Geçen yıla göre fiyatlar biraz yükseldi, Antep fıstığı bu yıl en çok yükselen ürün oldu. Tabi bu satılmasına engel değil" dedi.


"Yılbaşı öncesi bayat ürünlere dikkat"


Vatandaşların, her yıl yılbaşını fırsat bilerek bayat ürünlerin satışını gerçekleştirmeye çalışan dolandırıcılara karşı önlem almaları gerektiği belirten Kulalıgil, "Her zaman alışveriş yaptıkları yerleri tercih etsinler oralarda bu tür olaylarla karşılaşmazlar. Bunlar zaten kendilerini belli eden firmalar" şeklinde konuştu.


"Fiyatlar geçen seneye göre çok pahalı"


Geçen yıla oranla bu yıl ürünlerin daha da pahalandığını dile getiren Lütfü Can Yavuz, "Çekirdek, Antep fıstığı, fındık ve fıstık aldık ama fiyatlar geçen yıla göre çok pahalı, yeni yıl dolayısıyla alıyoruz yoksa lüks geliyor artık" şeklinde konuştu. - UŞAK

Gaziantep, Yılbaşı, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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