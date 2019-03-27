Fiyatlamalar ve anlam karmaşası
1 saat önce
Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz.
Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz. Ne gibi? Hikayenin başlangıç noktasını kavramak gibi...
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:57
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