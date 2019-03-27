Fiyatlamalar ve anlam karmaşası

Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz.

Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz. Ne gibi? Hikayenin başlangıç noktasını kavramak gibi...

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor

Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor