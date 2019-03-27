Son Dakika Haberleri: Fiyatlamalar ve anlam karmaşası

Fiyatlamalar ve anlam karmaşası

1 saat önce

Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz.

Fiyatlamalar ve anlam karmaşası, System.String[]
Yerel varlıkların fiyatlamalarına yönelik yaşanan heyecan dalgasında önemli davranış hataları yapmaya devam ediyoruz. Ne gibi? Hikayenin başlangıç noktasını kavramak gibi...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:57 

Ekonomi
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