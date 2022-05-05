Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı - Son Dakika
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Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı

05.05.2022 10:21
Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı

Yüksek meyve-sebze fiyatları evlerin balkonlarında sebze yetiştirme eğilimini daha da arttı. Mahalle aralarında bulunan marketlerde bile domatesten bibere, salatalıktan çileğe kadar birçok ürünün fidesi satılmaya başladı. Tanesi 3 TL dolayında olan fidelere vatandaşlar yüksek talep gösterirken söz konusu ürünlere saksı ve bitki toprağı da eşlik etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, yüksek meyve-sebze fiyatları vatandaşların evlerinin balkonlarını adeta bostana döndü. Mahalle marketlerinde bile domatesten bibere, maydanozdan dereotuna kadar birçok ürünün fidesi ve tohumu satılmaya başlandı. Tanesi 3 lira dolayında olan fidelere, bireysel talep yüzde 200 arttı.

ÇOĞU VATANDAŞ EVLERİNİN BALKONUNDA SEBZE-MEYVE YETİŞTİRMEYE BAŞLADI

Salgın ile birlikte başlayan sağlıklı beslenme trendine yüksek meyve-sebze fiyatları da eklenince evlerin balkonlarında sebze yetiştirme eğilimi daha da arttı. Mahalle aralarında bulunan marketlerde bile domatesten bibere, salatalıktan çileğe kadar birçok ürünün fidesi satılmaya başladı. Tanesi 3 TL dolayında olan fidelere vatandaşlar yüksek talep gösterirken söz konu su ürünlere saksı ve bitki toprağı da eşlik etti. Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Başkanı Kayhan Yıldırım, salgından bu yana meyve sebze fidesinde bireysel talebin yüzde 200'den fazla arttığını söyledi. Bunun bir trend haline geldiğini belirten Kayhan, artan fiyatların da etkisi ile artışın katlanarak artmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

"SU FATURASI MAHSULÜN DEĞERİNDEN DAHA FAZLA"

Her ne kadar artmış olsa da bireysel talep hala düşük seviyede. Yıllık 5-6 milyar adet meyve sebze fidesi talebinde bireysel talebin yüzde 1-2'ler seviyesinde seyrettiğini dile getiren sektör temsilcileri, yine de vatandaşların ilgisinin her yıl katlanarak arttığını anlattı. FİDEBİRLİK Başkanı Kayhan Yıldırım, "Bahçeli evlerde salgın ile birlikte meyve sebze fidesi ya da tohum talebi artmıştı. Şimdi havaların ısınması ile birlikte açık alana dikimler yeniden başladı. Profesyonel seralarda bile yüzde 100 ölçemiyoruz ama yıllık 5-6 milyar adet fide yapılıyor. Burada da talep yüzde 1-2 seviyesinde. Ancak bahçelerde meyve sebze fidesi şu günkü maliyetler ile oldukça pahalı hale geldi. Bahçesinde meyve sebze yetiştiren vatandaşların su faturası mahsulün değerinden daha fazla artık. Ama insanlar yine de hobi amaçlı yapıyor. Sağlıklı gıda, organik ürün talebi çok arttı" ifadelerini kullandı. Söz konusu ürünlerin en fazla satıldığı bölgelerden biri de Eminönü. Bölgede bulunan esnaf, bireysel talebin son birkaç yılda önemli oranda arttığını söyledi.

"HER GÜN 20-30 ADET FİDE SATIYORUZ"

Salgın döneminde evde kalan vatandaşların evde vakit geçirmek için hobi amaçlı başladığı sebze meyve fidesi dikiminin bu baharda havaların ısınmasının da etkisi ile katlanarak arttığını dile getiren esnaf, en fazla talep gören ürünlerin ise domates, çilek, salatalık ve biber olduğunu kaydetti. Söz konusu ürünler mahalle arasında bulunan züccaciye gibi marketlerde bile satılmaya başlandı.

Ispartakule bölgesinde sitelerin yoğun olduğu bölgede bulunan Kayalar Market yöneticisi, geçen yıllarda saksı bitkileri satışına bu yıl meyce sebze fidesini de eklediklerini söyledi. Bölge insanının saksı ve toprak da alarak evlerinin balkonunda kendi ürününü yetiştirdiğini kaydeden görevli, "oldukça yüksek talep var. İnsanlar geçerken görüyor ve merak ediyor. Bu da satışlara yansıyor. Her gün 20-30 adet fide satıyoruz. Kadınlar daha fazla ilgi gösteriyor" açıklamasında bulundu.

SERACILIKTA İKİNCİ DÖNEM EKİMLERİ BAŞLADI

Havaların ısınmasının, meyve sebze fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdiği kaydediliyor. Özkan Fide Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özkan, profesyonel dikimde ise bu yıl salçalık domates ve kapya biber ekiminin azaldığını söyledi. Yemeklik ürünlerde ise azalma olmadığını anlatan Özkan, "Şu an seracılıkta ikinci dönem ekimleri başladı. Haziran-temmuz ayında sonlandırılıp topraklar dezenfekteye bırakılacak. Üretim gayet iyi gidiyor. Girdilerimiz çok aşırı arttığı için fiyatlar da çok yüksekti. Artık düşüş başladı. Halihazırda toptanda patlıcan 10 TL, salatalık 6, kapak 4 ve biberler de 12-16 TL seviyesinde. Bunlara ortalamada 5 TL de lojistik gideri koyduğumuzda marketlerde artık daha uygun fiyatlı ürünler olacak" diye konuştu.

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