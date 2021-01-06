İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı - Son Dakika

İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı

06.01.2021 13:28

İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Akın Taymaz: "Fiyatlar şu anda geri gidiyor, bunun sebebi de arzın artması" İkinci el araç piyasasında hareketlilik azalınca fiyatlarda yüzde 15 oranında düşüş yaşandı.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı

Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Akın Taymaz:

"Fiyatlar şu anda geri gidiyor, bunun sebebi de arzın artması"

ESKİŞEHİR - İkinci el araç piyasasında hareketlilik azalınca fiyatlarda yüzde 15 oranında düşüş yaşandı.

Otomobil markalarının yeni araç üretimlerini artırmasının ardından stoklarda bulunan araba sayılarında artış yaşandı. Sıfır otomobillere olan taleple beraber geçtiğimiz aylarda artış yaşanan ikinci el araç fiyatlarında ciddi seviyede düşüş meydana geldi. Yaklaşık yüzde 15 oranında fiyatları azalan ikinci el araçlara olan talep ise satıcıların beklentisini karşılamadı.

"Duruma bakılırsa ikinci el otomobil almanın tam zamanı"

Sıfır kilometre otomobil ithalatının ardından ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, fiyatların yüzde 15 seviyesinde gerilediğini vurguladı. Fiyatların düşmesine rağmen talebin artmadığını söyleyen Taymaz, "Fiyatlar şu anda geri gidiyor, bunun sebebi de arzın artması. Sıfır otomobillerde yeterli sayıda stoklar oluştu. 2020 yılında üretilen araçlar şu anda Türkiye'de ithal edilmiş durumda ve bu arabaların piyasaya arzı söz konusu. 2021 modeller ocak ayı itibarıyla gelmek üzere. Biz de bir talebin olmasını bekliyoruz fakat şu anda yeterli bir talep yok. Burada banka faizlerinin biraz yükselmesi etkiliyor. Sıfır otomobil satışları oldukça iyi. İkinci el otomobillerde buna bağlı olarak düşüş rakamlara yansıyor. Bunun sebebi de talebin azalması. Yüzde 10-15 civarında fiyatlar aşağı inmiş durumda. Duruma bakarsak ocak ve şubat ayları tam olarak otomobilin alınacağı zaman. Baharın gelmesiyle fiyatların tekrar artacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"İkinci el otomobil almanın tam zamanı"

İkinci el otomobil fiyatlarındaki azalmanın gelecek aylarda artacağını söyleyen Akın Taymaz, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Genel olarak satışlarda yüzde 50-60 civarında bir düşüş var. Biz çevremizdekilere şiddetle öneriyoruz, otomobil almanın tam zamanı. Aşı bulundu ve Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bunun sonucu olarak piyasalar da normalleşmeye başlar ve fiyatlar yine yukarı çekilir. Bu süre zarfında şu anda olan yüzde 10-15'lik düşüş, fiyatların tekrar artmasıyla sonuçlanır.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı

Eskişehir, Otomobil, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor         
13:27
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet         
12:23
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı         
11:14
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 14:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 15 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei