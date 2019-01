Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Bakıyoruz, fiyatlar pazarda farklı marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. İkisinin arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor." dedi.Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında konuştu.Mayıs 2013'te ekonomide tüm göstergeler cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesindeyken, devreye sokulan planlarla bu sürecin ertelendiğini belirten Albayrak, toplumsal, siyasi ya da güvenlik temelli olarak yapılan her saldırı girişiminin aslında Türkiye 'yi ekonomik açıdan ulaşmak istediği seviyeye çıkarmama arzusuna hizmet ettiğini dile getirdi.Albayrak, şöyle devam etti:"2013'ten beri verdiğimiz mücadeleye çok yakından baktığımızda, bırakın demokrasi ya da siyasi istikrarı, ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilir? İnanın hiçbir ülke bunun altından kalkamaz. Bu sebeple her girişimde milletin sinesine çarpanlar, öfkeyle daha sert planlarla karşımıza çıktı. Gezi, 17-25 Aralık , hendek kalkışmaları, DAEŞ saldırıları, FETÖ'nün ihanet adına hiç bitmeyen saldırıları, komşularımızdaki istikrarsızlık, 15 Temmuz hain darbe girişimi, 13 Ağustos'ta finansal süreçler dahil olmak üzere birçok saldırılar oldu. Bir cümle içinde söyleyince basit geliyor ama 5 sene toplum olarak yaşadıklarımızı biz biliriz. Tüm yaşananlara rağmen demokrasimizi, güvenliğimiz, istikrarımızı, ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk.""Yeni bir ekonomik sıçrama, yeni bir hikaye yazmak için yoğun bir süreci başlatıyoruz." diyen Albayrak, "İşte bunu hep birlikte el ele, omuz omuza iş dünyası, üreticisi, turizmcisi, sanayicisi her anlamda devleti ve kamu kurumlarıyla hep birlikte yapacağız, ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.Albayrak, ellerinde iki hassas kırılgan top olduğunu, bunları kırmadan, ikisini de düşürmeden, riske atmadan hassas bir şekilde yöneteceklerini vurgulayarak, "Bir, sıkı şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarındaki hassas bir yönetim, küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer hassas noktası da sanayici, iş dünyasının hassasiyetlerini gözardı etmeden bu dengeyi birlikte yöneteceğiz." dedi."Kredi maliyetleri düşüyor"Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, gıda komitesi toplantısını önceki gün gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeleri, lisanslı depoculukta atılması gereken adımları, hal yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldıklarını bildirdi.Yönetimle yaptıkları dar toplantıda, Antalya'daki hal yasasıyla ilgili ortaya konulan kaygıları not ettiklerini dile getiren Albayrak, yasa çalışmalarında kaygıları dikkate alacaklarını aktardı.Albayrak, şöyle konuştu:"Özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Güçlü ve somut adımlarını bu yıl göreceğiz. KOBİ'lerimiz ve esnafımız için gerek yapılandırmalar gerekse yeni kredi ve destek paketleriyle alakalı maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağıya çekmeye başladık. Sadece faizlerde son bir, iki ayda 10 puanın üzerinde bir iyileştirme sürecini ortaya koyduk. Kredi maliyetleri düşüyor, düşmeye devam ediyor, inşallah daha da düşecek.Diğer taraftan özellikle akaryakıt fiyatlarında kurun yanında dolar cinsinden de düşmeye başlaması maliyetler açısından piyasada olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu pozitif gelişmeler gösteriyor ki fiyatlarda hala maliyet noktasında gidilecek ciddi alanımız mevcut. İşte bu yüzden enflasyonla topyekun mücadele programının devam etmesi, güçlü dayanışmayı sürdürmek, bu bilinci kalıcı kılmak için üç ay daha, süreci gerekirse devam ettirme noktasında çağrımızı yaptık.""Yeni dönemde yeniden başvuruları alarak, özellikle rakamlara baktığımızda enflasyonla topyekun mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz." diyen Albayrak, şunları kaydetti:"Gıda zinciri çarşıda pazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazarda farklı fiyatlar marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. Öyle yok. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz."Tüm firmaları, ülke için çok büyük bir sorun olan enflasyonla mücadele noktasında daha büyük ve güçlü sorumluluk almaya davet ettiklerini söyleyen Albayrak, "Biz somut rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız. Uluslararası göstergelerle süreçleri ve performansımızı analiz edeceğiz. Son dönemde enflasyona mücadele, bütçe disiplini, sıkı para politikası, şeffaf iletişim alanlarında ortaya koyduğumuz performans bize yatırımcı güveni olarak uluslararası anlamda geliyor. En önemli sonucu olarak son birkaç haftada yakın zamanda bir tarafta oldukça başarılı hazine ihalelerini gerçekleştirme sürecini yaşadık. Faizlerde önemli bir düşüş trendini yaşadık. Sadece bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en önemli göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)