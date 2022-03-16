Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

16.03.2022 11:00
Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Edinilen son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların altın kaplama metal ziynet eşyalarına yönelmesine neden oldu.

Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların altın kaplama metal ziynet eşyalarına yönelmesine neden oldu.

Altın fiyatlarının artması, ziynet eşyalarını da ulaşılması zor bir hale getirdi. Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte kollarının boş kalmasını istemeyen müşteriler, altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışlarının arttığını dile getirdi. İnsanların kuyumcudan iki tane bilezik aldıktan sonra kendi dükkanına gelip iki tane de altın kaplama bilezik aldığını dile getiren Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarının yükselişinden sonra benim de satışlarımda artış oldu. Altın fiyatları yerinde durmadığı için insanlar ister istemez altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor. Altın kaplama ürünler de çok ucuz değil, insanlarımız şu an ona bile zorlanıyor. Altına zam geldikçe altın kaplama ürünlere de geliyor. İnsanlar iki tane bilezik alınca iki tane de yanına bizden kolu boş kalmasın diye. Bir altın kaplama metal bileziğin ortalama fiyatı 80 lira."

(Erhan Can/ İHA)

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi
Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi
Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi
Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi - Son Dakika


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