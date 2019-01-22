Fiyatlara Gürcü Hamsisi de Çare Olmadı

Karadenizlinin favori deniz ürünleri arasında gelen hamsi tezgahlarda el yakıyor.

Karadenizlinin favori deniz ürünleri arasında gelen hamsi tezgahlarda el yakıyor. Son günlerde fiyatlar 25-30 lira civarına kadar çıkmasıyla vatandaş 'fakirin balığı' olarak bilinen hamsiden uzak duruyor. Balıkçıların ise son umudu olan Gürcü hamsisi ise istenilen düzeye gelmeyince fiyatlarda ise beklenen düşüş yaşanmadı.



Hamsi ve balık fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan Giresun Piraziz Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Gürcü hamsisi tezgahlara girdi ama fiyatlara yansımadı" dedi. Havaların soğumasıyla beraber teknelerin denize açılamadığı zamanlar olduğunu ifade eden Arslan, "Fiyatların daha önce 20 lira ile 30 lira arasına kadar yükseleceğini söylemiştik. Şu anda da hamsi 20-25 lira civarında. Her yıl olduğu gibi hamsi karşı kıyılara geçtiği için teknelerin birçoğu da Gürcistan'a gitti. Tabii orada avlanan hamsi hemen Türkiye'ye girmedi bir süre kurumlara çalıştılar ta ki bir hafta öncesine kadar. Bir hafta önce piyasaya Gürcü hamsisi girmeye başladı ve tezgahlarda satılmaya başladı" şeklinde konuştu.



"Biz umuyorduk ki Gürcü hamsisi tezgahlara girdiğinde fiyatlar biraz daha düşsün ama umduğumuz gibi olmadı" diyen Hamdi Arslan, "Gürcistan'dan da bol miktarda bir hamsi gelmediği için fiyatlara da yansımıyor. Bundan sonra fiyatlarda değişen bir şey de olmaz belki dönem dönem de olsa 15 lira gibi fiyatları görürüz ama uzun vadede hamsi fiyatları 20 lira ve sütü şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.



Mezgitin de hamsiyle yarıştığını kaydeden Arslan, "Şu anda büyük tekneler hamsi avcılığı yapıyor birde küçük tekneler var bunlarda mezgit avcılığı yapıyor. Şu anda mezgit avcılığı hava şartlarına göre devam ediyor ve hava şartları iyi olduğu sürece de mezgit balığını tezgahlarda göreceğiz. Tekneden tezgahlara mezgit balığı ortalama 8 lira ile 12 lira civarında gidiyor ama tezgahlarda hamsi gibi 20-25-30 lirayı da görüyor. Tıpkı üreticilerde olduğu gibi burada üretici değil aracılar kazanıyor" diye konuştu.



Karadeniz'de avlanan balıklar arasında en ucuz olanın ise 15 liralık fiyatı ile istavrit olduğunu belirten Arslan, yaklaşık 1 aydır yoğun avcılığın olduğunu bu şekilde bir dönem 10 liraya düştüğünü ama şu anda 15 lira civarında olduğunu söyledi. - GİRESUN

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