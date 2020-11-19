Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla - Son Dakika

Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla

19.11.2020 14:53

Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek küçük bütçeli bitkiler doğru kullanımla sağlığımızı korumada çok etkili olabilir Eskişehir'de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan: "Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz"...

Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek küçük bütçeli bitkiler doğru kullanımla sağlığımızı korumada çok etkili olabilir

Eskişehir'de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan:

"Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz"

"Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uzun yıllardır aktariye sektöründe çalışan Tuncay Tezcan, havaların soğumasıyla birlikte gelecek kış aylarında vatandaşların bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sağlıklarını koruyabilecekleri bitkilerin kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz. Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile birlikte gelen kış günlerinde vatandaşlar sağlık konusunda daha çok hassas olurken aktar Tezcan, bu günlerde doktora gitmeden doğal ürünlerle sağlıklı kalmanın ipuçlarını dile getirdi. Tezcan konu ile ilgili anlatırken, "Malumumuz kış ayları geliyor. Havalar soğumaya başladı. Eskişehir'in kuru ayazı var. Artı bütün dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 salgını var. Hem bu salgınlardan hem de grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış aylarının getirebileceği rahatsızlıklara karşı halkımızın, müşterilerimizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bitkiler kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuşmasını başlattı.

"Bitki ürünleri hayat kurtarır"

Bitki ürünlerinin insan vücudunda olan olumlu etkisini dile getiren Tezcan, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu, narçiçeği, tarçın, kekik gibi bitkilerin faydalarını saydı. Tezcan, "İnsanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirdikleri zaman, her türlü hastalığa karşı vücut dirençlerini artırmış olurlar. Her türlü hastalığa karşı önlemlerini muazzam derecede almış olurlar. Bu hastalıklara karşı vücut direncimizi artıracak ne tür bitkiler kullanabiliriz? Ne tür takviyeler alabiliriz? Günlük hayatımızı kolaylaştıracak ne tür bitkiler kullanabiliriz? Bunlardan bahsetmek isterim özellikle. Kış aylarımızın vazgeçilmez bitkileri var. Bunların başında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu, narçiçeği, tarçın, kekik gibi bitkiler geliyor. Virüslerin sebep olduğu rahatsızlıklara kekik ve kekik yağını müşterilerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü kekiğin ve kekik yağının içerisinde doğal olarak bulunan karvakrol maddesi var. Bu madde virüslere karşı vücutta büyük bir savaş açıyor. Kekik yağının vücutta yenemeyeceği hiçbir virüs kaynaklı rahatsızlık yok. Allah'ın izniyle bu kekik yağını düzenli kullandıkları zaman her türlü virüs kaynaklı rahatsızlıklara faydası oluyor" şeklinde konuştu.

"Atom çayı şey şeye fayda ediyor"

Aktar Tuncay Tezcan, kış aylarında belli bir miktarda aktar ürününü katarak hazırlanan atom, insanlar sağlığına son derece olumlu etkilediği, kışlık hastalıklarından koruduğu ifade etti. Tezcan, "Grip gibi bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlıklara kolay kullanımı olan çay, bitki çayı gibi içecekler hazırlayabilirler. Bu şekilde bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirebilirler. Bunun için neler yapabilirler? Özellikle akşamları ıhlamurun içine kök zencefil, kök tarçın, kök havlıcan, kuşburnu hibiskus (Narçiçeği), kekik, elma kabuğu, elma kurusu ilave ederek güzel bir kış çayı hazırlanabilir. Ailecek güvenle tüketebilecekleri bir çaydır. Her akşam 1-2 bardak içmelerini tavsiye ediyoruz. Sabahları işe veya okula gitmeden önce vücut dirençlerini artıracak, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek, hastalıklara karşı vücuda sağlam bir duvar oluşturacak karışım yapabilirler. Bir bardak suyun içine yetişkinler için 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu özü, 1-2 damla kekik yağı, yaş grubuna göre 5-10 damla propolis, 1 çay kaşığı çörekotu yağı, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zencefil kullanarak güzel bir karışım hazırlayabilirler. Bu karışımları sabahları aç veya tok olmaları fark etmez 1 bardak içtikleri zaman vücut dirençleri, bağışıklık sistemleri minimum düzeye gelir. Muazzam derecede bir savunma kalkanı oluştururlar. Allah'ın izniyle de bütün hastalıklara karşı vücut dirençlerini kuvvetlendirmiş olurlar" diye anlattı.

Fiyatlar makul

Aktar Tezcan, belirttiği ürünlerin fiyatlar konusunda da bilgi verdi. Tezcan, bu ürünlerin fiyatları her vatandaşın alım gücünde olduğu diyerek, "Kış aylarında kullanacağımız bitkiler aile bütçelerini yormaz. Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kullanım bedeli 20-25 TL civarında tutar. Az miktarda alıp taze tüketmelerini öneriyoruz. Yani 4 kişilik bir ailenin kullanacağı haftalık 25 lira civarlarındadır" dedi.

Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla
Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla
Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla
Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla

Koronavirüs, Eskişehir, Bitki, Kekik, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı         
15:51
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz         
15:11
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Facebook'un ofisten çalışmaya zorlanan personeli isyanda: Kârlarınızı korumak için hayatımızı riske atıyorsunuz Facebook'un ofisten çalışmaya zorlanan personeli isyanda: Kârlarınızı korumak için hayatımızı riske atıyorsunuz         
12:17
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 16:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiyatları ucuz, etkileri çok fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei