Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi - Son Dakika

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi

20.01.2021 16:53

- Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi Alıcının da satıcının da memnun kalmadığı balık pazarı esnafı: "28 Ocak'tan sonra halkımız güzel balık yiyecek inşallah" Kocaeli'de Balık fiyatlarındaki artışı değerlendiren esnaf hamsi avlanmasındaki yasak...

- Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi

Alıcının da satıcının da memnun kalmadığı balık pazarı esnafı:

"28 Ocak'tan sonra halkımız güzel balık yiyecek inşallah"

KOCAELİ - Kocaeli'de Balık fiyatlarındaki artışı değerlendiren esnaf hamsi avlanmasındaki yasak sonrası balık fiyatlarının düşebileceğini bildirdi.

Türkiye genelinde uygulanan hamsi avlama yasağının ardından balık fiyatlarındaki yükseliş, hem vatandaşları hem de balıkçı esnafını olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tezgahlarında yüksek fiyatları gören vatandaşlar alışveriş yapmadan dönerken, balıkçı esnafı ise satışların düşük olmasından şikayetçi. Sofralarına balık almak isteyen vatandaşlar ve satışların artmasını bekleyen balıkçı esnafları ümitlerini hamsi yasağının kalkacağı 28 Ocak'a bağladı. Balık fiyatlarının yükselmesini hamsi avının yasaklamasına bağlayan İzmitli balıkçı esnafı, hamsi avının başlaması ile fiyatların düşebileceğini söyledi.

"Vatandaşlar hamsi yememeğe başladı""

Son günlerde balık fiyatlarında yükselme olduğunu belirten Resul Akbulut, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Hamsi yasağından dolayı 28 Ocak'a kadar yasaktan dolayı fiyatta yükselme bekliyoruz. 40-45 TL ye kadar fiyatlar yükseldi. 28 Ocak'tan sonra halkımız güzel balık yiyecek inşallah. Hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 25 TL, tekir 35 TL. Balık bu sene ne çok nede azdı ortalama yoğunluktaydı. Talep olarak ise vatandaşlar hamsi yememeğe başladı" dedi.

İğneada'dan hamsi getiriyorlar

Geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene vatandaşların balığa ilgisinin arttığını dile getiren Akbulut, "Balığa ilgi her zaman var halkımızda, bizim halkımız balık tüketen insanlar. Bu seneyi kıyaslayacak olursak, bu sene biraz daha çok rehavet var. Geçtiğimiz senelerde balık biraz daha kıttı, hamsi gibi birçok balık çeşidi biraz daha azdı. Bu sene mahsul daha bol. Palamut avı Eylül ayında oldu ve vatandaşlar taze palamut yedi. Geçtiğimiz yıla göre vatandaşlar daha çok balık tüketti. Bizim sattığımız hamsi İğneada hamsisidir, şoklu hamsi değildir. Bu şoklu hamsi olmadığı anlamına gelmiyor. Piyasada şoklu hamsi var. 28 Ocak'tan sonra Karadeniz'den canlı hamsi bekliyoruz" diye konuştu.

Alışverişe gelen vatandaşlar elleri boş döndü.

28 Ocak'a kadar uzatılan balık yasağı uygulamasını doğru bulduğunu söyleyen Faik Karataş, "İzmit'te esnafım, yaklaşık 50 yıldır esnaflık yapıyorum. Balıklarda şimdiye kadar böyle bir pahalılık görmedim. Hamsi yasağı konusunda iyi yapıldığını düşünüyorum, insanlar hamsiyi büyüdüğünde yiyecek. Fiyatlar çok pahalı insanların almaya gücü yetmiyor 35TL, 60TL gibi fiyatlar, balık olmasına rağmen insanlar talep etmemeğe başlıyor. 28 Ocak'tan itibaren Karadeniz'den gelen taze hamsi sebebi ile fiyatların düşmesini bekliyorum. Normal fiyatının üzerinde olması sebebiyle bugün geldim fakat alışveriş yapmayacağım" şeklinde konuştu.

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi

Türk Lirası, Kocaeli, Esnaf, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi - Son Dakika


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