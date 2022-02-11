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Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü - Son Dakika

Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

11.02.2022 10:17
Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

IHAAW101901-ASA/11-02-2022- Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü(Fotoğraflı)Osman Acar MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

IHAAW101901-ASA/11-02-2022

- Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

(Fotoğraflı)

Osman Acar

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, doktorların bütün çabalarına rağmen Aşkın'ın kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Öğretmen Olcay Aşkın'ın cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Uşak'ın Ulubey ilçesinde defnedilecek.

Üç çocuk babası 55 yaşındaki öğretmen Olcay Aşkın'ın ani vefatından dolayı Köyceğiz Milli Eğitim camiası, mesai arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

(OD-Y)

11.02.2022 10: 19: 54 TSI

NNNN - AYDIN

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Osman Acar, Kalp Krizi, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü - Son Dakika


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