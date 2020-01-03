Fizik Profesörü Bayri, Piri Reis'in adını laboratuvarına verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fizik Profesörü Bayri, Piri Reis'in adını laboratuvarına verdi - Son Dakika

Fizik Profesörü Bayri, Piri Reis'in adını laboratuvarına verdi

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bayri, ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in adını laboratuvara verdi.

Fizik Profesörü Bayri, Piri Reis'in adını laboratuvarına verdi, System.String[]

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bayri, ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in adını laboratuvara verdi.

Bayri, Piri Reis'e olan hayranlığı nedeniyle adını verdiği laboratuvarın duvarına da yine Piri Reis'in haritasını astı.

Bayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Piri Reis'in genel olarak kazandığı deniz zaferleri, denizcilik yönü ve çizdiği dünya haritasıyla bilindiğini belirtti.

Piri Reis'in yazdığı Kitab-ı Bahriye kitabını fizik profesörü olarak önemsediğini ve hayranlıkla okuduğunu anlatan Bayri, şöyle devam etti:

"Kitab-ı Bahriye'yi bir kaç defa okudum. Her okuduğumda değişik bilimsel tespitler gördüm. Öyle bilimsel tespitler ki mesela Newton'dan daha önce şiirlerinde yer çekiminden bahsettiğini gördüm. Dünyanın yuvarlaklığıyla, Nil Nehri'nin kaynağıyla ilgili bilimsel tespitlerini görünce kesinlikle bunu almamız gerek. Piri Reis'in Bilimsel Tespitleri isimli bir kitap yazdım. Piri Reis'i sadece kitapla anmak olmaz dedim ve laboratuvara ismini verdi. Kitab-ı Bahriye'yi okuyan bilim insanlarının farklı şeyler tespit edebileceğini düşünüyorum. "

Piri Reis'in bilimsel yönünün kendisini şaşırttığını dile getiren Bayri, "Daha o dönemler dünyanın yüzde 75 kadarının su ile kaplı olduğunu söylüyor. Bunları tespit etmek o günün bilimini düşünürsek o kadar kolay değil. Nil Nehri'nin güney yarım küreden doğup, kuzey yarım küreye akmasından ve bunun nedeninin dünyanın dönmesiyle ilgili olduğundan bahsediyor. Bu da çok önemli bir tespit. Biliyorsunuz Galileo dünyanın dönmesinden bahsetti, adamı idam ettiler." ifadelerini kullandı.

Malatya İnönü Üniversitesi, Piri Reis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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