Fizik profesörü yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, köyündeki bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Yılmaz, her yıl baharda Hatay'ın Amanos Yaylası'ndaki köyünün bahçesine, hobisi olan süs eşyalarını yapabilmek için su kabağı ekiyor.

Hasadın ardından su kabaklarını Aksaray'a getiren fizik profesörü Yılmaz, evinin balkonuna kurduğu atölyede bunlara çeşitli ekipmanlarla şekil veriyor.

Çeşitli işlemler uyguladığı kabakları son olarak ışıklandıran Yılmaz, bunları gece lambası, avize, abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.

Yılmaz, AA muhabirine, su kabağına halk arasında "kernep" denildiğini ve çoğunlukla banyolarda maşrapa olarak kullanıldığını söyledi.

Kovuğu bulunmasının bu bitkiyi kullanışlı hale getirdiğini anlatan Yılmaz, "İlkbaharda tarlalara ekiyoruz. Yaz döneminin ardından hasat mevsimi başlıyor." diye konuştu.

Yılmaz, kasımda hasat edilen ürünleri Aksaray'a getirdiğini, 2-3 ay kuruması için beklediğini belirtti.

Balkonundaki atölyede su kabaklarının üzerine desenleri çizerek işleme başladığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Su kabaklarının üzerine geometrik veya çiçek gibi istediğimiz desenleri çiziyoruz. Desenlerin üzerine yapılan delme işleminin ardından çeşitli renklerdeki boncukları yerleştiriyoruz. Renklendirme işleminin ardından tablasını oluşturup verniği sürüp sağlamlaştırdıktan sonra süs eşyamız tamamlanmış oluyor. Tasarımlarım sosyal medyada arkadaşlarım tarafından çok beğeniliyor. Biz de buradan elimizden geldiğince yapıp gönderiyoruz. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kadar tüm arkadaşlara ürünleri gönderdim."

Yılmaz, bir yılı aşkın süredir hem Türkiye hem de dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor süreçten geçtiğine işaret ederek, "Bizler ebeveynleriz, hobilerimiz bizleri ilgilendirdiği kadar çocuklarımızı da ilgilendiriyor. Çocuklarımızın el, sanat ve tasarım becerilerini geliştirmek için onları da bu işleyişe dahil ediyorum. Kovid-19 sürecinde evlere kapandığımız dönemlerde bizler için çok iyi bir uğraşı alanına dönüştü. Evde kalma sürecimizi hobimiz sayesinde etkin bir hale dönüştürüyoruz." dedi.