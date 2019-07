'Fizik'te Türkiye'ye gümüş ve bronz madalya

Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye Fizik Milli Takımı gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Fizik Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad) gümüş ve bronz madalyalar ile geri döndü. 7-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda takımda yer alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız gümüş, Berkin Binbaş ve Mert Ünsal ise bronz madalya kazandı.

Alkın Kaz, "The World University Rankings 2019"da 7. sırada yer alan dünyanın en saygın üniversitelerinden Princeton University'de fizik ya da mühendislik bölümünde eğitim görecek.

Yunus Emre Parmaksız ve Alkın Kaz 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Letonya'nın başkenti Riga'da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 136,5 puanla rekor kırarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı'nda da yer almıştı. Parmaksız ve Kaz Abdurrahman Hadi Ertürk ile birlikte altın madalya almaya hak kazanırken, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin ise gümüş madalya almıştı.

TÜRK ÖĞRENCİLERE YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

İlk mezunlarını veren Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi de yurt dışı kabul alan öğrencileriyle başarı geleneğini sürdürdüklerini duyurdu.

Kolejden yapılan açıklamada, "Bu yıl, İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nin ilk mezunlarından Efsane Soyer, Berkeley Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden, aynı okulda 10. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Naz Avcı ise bu yıl Stanford Üniversitesi'nden bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul aldı" ifadeleri yer aldı.

Zeynep Naz Avcı'nın, Stanford Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde katılacağı 8 haftalık programda, Stanford Üniversitesi'nde okutulan kredili dersleri alma şansı yakalayan ilk lise öğrencisi olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İki aylık programı başarıyla tamamlayan Zeynep Naz Avcı, dünyanın en önemli üniversitelerinden olan Stanford'da lisans derslerini alma şansına erişti. Bu süreçte Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden pek çok kişiyle tanışarak gelecekteki kariyeri için önemli bir adım atmış oldu" denildi.

11. sınıf öğrencisi Nehir Altıparmak'ın da, Worcester Polytechnic Intitute'dan lisans derecesinde kabul aldığı, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden 2019 yılı mezunlarından Barış Işık'ın da, University of Sussex, University of Essex, Royal Holloway University of London, University of Kent; Namık Barış Önem ise Trinity College Dublin'den kabul aldığı duyuruldu.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ HAKKINDA

2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul'da Bahçeşehir, Halkalı TEMA ve Nakkaştepe 50. Yıl olmak üzere 3 kampüste faaliyet gösteren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye genelinde; Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Samsun, Antalya Konyaaltı, Darıca, Edirne'de toplam 14 kampüste geleceğin başarılı bilim insanlarını yetiştiriyor.