Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı - Son Dakika
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Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan Ergül Tanyel'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi gördüğü sırada elektrik çarptı.

Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan Ergül Tanyel'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi gördüğü sırada elektrik çarptı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Fizik tedavi için hastaneye giden 64 yaşındaki Ergül Tanyel'i tedavi gördüğü sırada elektrik çarptı. Ardından tedavi için Aydın'a giden Tanyel'in sağ omuzunda elektrik çarpması sonrası ödem oluştu. Gerekli birimlere cihazların arızalı olduğuna yönelik şikayetlerini ileten Ergül Tanyel'e Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden cihazların değiştirileceği cevabı geldi.


Ergül Tanyel, "Fizik tedavi ünitesinde yattığım sırada beni elektrik çarptı. Sorumlu hemşireye bunu söyledim. Cihazlarımız arızalı diyerek beni gönderdiler. Ardından Aydın'a gittim tedavi için. Elektrik çarpınca omuzumda ödem oluşmuş. Bu süreçte Cimer'e şikayetimi ilettim. Bir hastayı arızalı cihazlara nasıl sokuyorlar anlayamıyorum. Gece ağrılarımdan uyuyamıyorum. Bir de suçlu benmişim gibi muamele ile karşılaştım" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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