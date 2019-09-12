Son Dakika Haberleri: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yeni binasında eğitime başlayacak
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yeni binasında eğitime başlayacak

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun yeni binasında eğitime başlayacağı bildirildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yeni binasında eğitime başlayacak, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun yeni binasında eğitime başlayacağı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımına 2016 yılında başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Hastanesi binası ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binasının inşaatı tamamlandı.

Geçen yılı Cacabey Yerleşkesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binasında geçiren öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine merkez yerleşkede bulunan yeni binalarında başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, binada eğitim öğretim faaliyetlerin başlamasıyla öğrencilerin uygulama alanlarının oldukça arttığını ve burada öğrencilerin uzmanlaşma imkanı bulacağını ifade etti.

Öğrencilerin daha modern ve daha donanımlı binalarda eğitim öğretim görmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Karakaya, öğrencilere yeni binalarında başarı diledi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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