Fizik tedavide bacağı kırılan çocuğun annesine hapis cezası - Son Dakika

Fizik tedavide bacağı kırılan çocuğun annesine hapis cezası

ANKARA'da, doğuştan engelli lise 2'nci sınıf öğrencisi İzzet Aksungur'un (16) sağ bacağında, yaklaşık 3 yıl önce özel fizyoterapi merkezinde uygulanan fizik tedavi sırasında kırık meydana geldi. Anne Medine Aksungur (42), şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma sürerken fizyoterapist K.Y.'nin, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum" yazdı. Medine Aksungur, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' suçundan yargılanarak 1 yıl 6 ay hapis cezası alırken, fizyoterapist hakkındaki soruşturma sürüyor.

Doğuştan engelli olması nedeniyle koltuk değnekleri ile yürüyebilen İzzet Aksungur'un, 2018 yılı Aralık ayında Yenimahalle ilçesindeki özel fizyoterapi merkezinde fizik tedavi sırasında sağ dizinde aşırı ağrı oluştu. Servisle eve gönderilen ve daha sonra ailesi tarafından dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Aksungur'un diz kapağında kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Aksungur'un, bacağına platin takıldı. Aile, olay sonrası fizik tedaviyi uygulayan fizyoterapist K.Y. ile kurum hakkında şikayette bulundu.

'TEDAVİ SIRASINDA MEYDANA GELMİŞTİR'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan K.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "İzzet Aksungur'a tarafımca yapılan germe tedavisi sırasında yaralanmasında benim herhangi bir kabahatim, kastım ve kusurum yoktur. Bilinçli yapılmış bir olay değil, tedavi sırasında meydana gelmiştir" dedi. Savcılığın talebi üzerine Aksungur'un ameliyat olduğu hastaneden alınan raporda bacakta zorlama sonrası kırılma meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Farklı kurumlarda da benzer yönde raporlar alındı. Alınan tüm raporlar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİAnne Medine Aksungur, olayın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen dava açılmamasına tepki göstermek amacıyla, 2019 yılı Haziran ayında K.Y.'nin sosyal medya hesabından aldığı fotoğrafları ile fizyoterapi merkezinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına, "Oğlum bu kurumda fizik tedavi görürken, fizyoterapist K.Y., tarafından kasıtlı olarak bacağı kırıldı. 7 ay bizi oyaladılar ve kurum müdürü 'sizin bu merkeze gelmeniz uygun olmaz' dedi. Kurum, fizyoterapiste sahip çıkarken, oğluma sahip çıkmadı. Bu kişinin hakettiği cezayı olmasını istiyorum" diye yazdı.1 YIL 6 AY HAPİS CEZASIFizyoterapist K.Y.'nin şikayeti üzerine anne Aksungur hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Paylaşımları kendisinin yapmadığını, oğlunun yapmış olabileceğini söyleyen anne Aksungur'a, Ankara 30'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aksungur'un avukatı kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı. 'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARIYORUM'Anne Medine Aksungur, fizyoterapist ve kurum hakkında soruşturma tamamlanmadan kendisinin yargılanıp ceza verilmesine tepki gösterdi. Oğlunun bacağının kırılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen soruşturmanın hala tamamlanmadığını söyleyen Medine Aksungur, "Sosyal medya hesabımdan bu kişinin fotoğrafı paylaşıldığı için ceza aldım. Çocuğum yürüme engelliydi. Fizik tedavi ile yürüme ihtimali vardı. Ancak tedavi sırasında bacağı kırıldı. 10 yıllık tedavi boşa gitti. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen neden dava açılmadı? Ben çocuğumun hakkını arıyorum" dedi.'SAĞ DİZİMDEN 'ÇAT' DİYE BİR SES GELDİ' İzzet Aksungur ise asıl fizyoterapistin çocuğu olduğu için o gün seansa başka birinin girdiğini belirterek, "Sırt üstü uzandım. O sırada kafesten tutunarak iki ayağı ile ayağımın üzerine çıktı. İnip, ikinci kez çıktığında sağ dizimden bir ses geldi. Çok acıdığı için, 'İn artık dayanamıyorum' dedim. Bana, 'Korkma korkma kasların açılıyor' dedi. İnerken ikinci kez 'Çat' diye bir ses geldi ve ben ağlamaya başladım. Sonra bir kalıp buz getirip, o bölgeye buz tedavisi uyguladı. Sonra beni servisle eve gönderdiler. Evde bağdaş kurup oturmak isterken ayağım elime geldi. Babam acilen hastaneye götürdü. Çekilen film sonucu bacağımın kırıldığı tespit edildi. İkinci gün ameliyata alındım ve bacağıma platin takıldı" dedi.

İzzet Aksungur'un fizik tedavi sırasında ayağının kırılması ile ilgili fizyoterapist K.Y. ile fizyoterapi merkezi hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,-