Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor! - Son Dakika

Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

29 dakika önce

Prof. Dr. Ekrem Aydıner önderliğinde başlatılan Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji Çalıştayının üçüncüsü 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenecek. Çalıştayda; astrofizik, astrobiyoloji ve kütleçekim gibi önemli alanlarda güncel gelişmeler ele alınacak.

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"Kaotik Evren Teorisi" ile dünya bilim camiasında tanınmış olan Prof. Dr. Ekrem Aydıner önderliğinde başlatılan Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji Çalıştayı'nın üçüncüsü 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Çalıştayda; astrofizik, astrobiyoloji, kütleçekim teorileri, kara delikler, solucan delikleri, karanlık madde, karanlık enerji, parçacık fiziği, kozmoloji, sicim teorisi, matematiksel fizik ve bilim felsefesi gibi önemli alanlarda güncel gelişmeler ele alınacak.

Yurt içinden ve yurt dışından çok seçkin fizikçilerin konuşmacı olarak yer aldığı çalıştay 30 konuşmacı ve 500 civarında katılımcı ile gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:11 
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