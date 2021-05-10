"Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır" - Son Dakika

"Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır"

10.05.2021 11:46

"Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır" Diyetisyen Rabia Özaslan: "Pandemi sürecinde fiziksel hareketin önemi bir kez daha hatırlandı" Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan, fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili verdiği...

"Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır"

Diyetisyen Rabia Özaslan: "Pandemi sürecinde fiziksel hareketin önemi bir kez daha hatırlandı"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan, fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili verdiği bilgilerde, "Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır" dedi.

Koronavirüs döneminde fiziksel aktivitenin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Diyetisyen Rabia Özaslan, "Sağlığın korunmasında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için her yıl 10 Mayıs'ta dünyada çeşitli etkinlikler yapılır. Bu günde önemli olan hareket etmeye vurgu yapmaktır. Pandemi dolayısı ile maalesef 2 yıldır şenlik havasında kutlama yapamıyoruz. Ancak yine de içerisinde bulunduğumuz bu koronalı günlerde sağlığın ve sağlığımızı korumak için fiziksel hareketin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hareket, beslenme gibi, sağlığımızın olmazsa olmazlarından biri! Maalesef ki günümüzde, sağlıklı beslenme konusuna yeterince önem verilmediği gibi, hareket etmeyi de ihmal ediyoruz. Bunlar da birçok hastalığa zemin hazırlıyor" dedi.

Özellikle son bir yıldır pandemi sürecinde hareket yoluyla sağlığın desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Rabia Özaslan, "Hareket, sağlığımızın korunmasında ve sürdürülmesinde çok önemli. Bağışıklık sistemimizi de olumlu yönde etkiliyor. Pandemi sürecinde bağışıklığımızın yüksek olması bizi koronaya karşı güçlendiren en önemli silahlarımızın başında geliyor. O nedenle bilinçli egzersiz yaparak sağlığımızı korumaya destek olabiliriz. Kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanserler ve diyabet gibi günümüzde sık görülen hastalıklardan korunmak için tütün kullanmamak, yüksek düzeyde alkol almamak, sağlıklı beslenmek ve fiziksel hareket etmek geliyor. Oysa araştırmalar, günümüzde hareket etme oranımızın giderek düştüğünü gösteriyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler artarken, hareket azalıyor" ifadelerini kullandı.

Özaslan, aktivitelerin her yaş grubu için zorunlu ihtiyaç olduğunu ve zaman ayrılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her yaş grubunda, her insanın yeme-içme gibi bir zorunlu ihtiyacıdır fiziksel aktivite. Yetişkinlerde haftada 5 gün ve 30 dakika şekilde toplamda 150 dakika, orta tempolu fiziksel aktivite yapmaları yeterli olabilir. Ancak 5-18 yaş grubu için günlük 60 dakika ve yüksek tempolu fiziksel aktivite öneriyoruz. 1-4 yaş grubu çocuklar için ise çeşitli tempolarda haftada toplamda 180 dakika olacak şekilde fiziksel aktivite öneriyoruz. Fiziksel aktivite yapmamak için bahane üretmek yerine çözüm üretmemiz gerekiyor. İmkanlarınızı değerlendirip, fiziksel aktivite için zaman ayırın. Çalışan insanlar için öğle aralarında yarım saat arkadaşları ile sohbet ederken, çalıştıkları binaların çevresinde dolaşmak bile yeterli fiziksel aktivite yapmalarını sağlayacaklardır. Çocuklarınız ile birlikte ailecek ortak, ilgi alanlarınızdan o günün getirisine göre top oynayabilirsiniz. Saklambaç oynayabilirsiniz ve ya bisiklet sürebilirsiniz. Bu şekilde ailecek yapılacak aktiviteler sizleri uzun uzun oturmanızı gereken teknolojiden uzaklaştıracak böylece hem ruhunuzu besleyecektir hem de fiziksel olarak sizi daha iyi ve sağlıklı kılacaktır. Ancak insanların çocuklarına bırakabilecekleri çok büyük bir miras var. Oda çocuklarınızın ilgileri ve yetenekleri dahilinde spor dalına yönlendirmeniz, gelecekte onların daha sağlıklı olmalarına vesile olacaktır."

Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır
Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır
Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır
Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır

Rabia Özaslan, Diyetisyen, Pandemi, Diyet, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır' - Son Dakika


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