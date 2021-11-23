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Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz. - Son Dakika

Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.

23.11.2021 10:12
Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.

Atardamar tıkanıklığı olarak bilinen 'periferik arter hastalığı', genellikle bacaklar ve ayaklar gibi alt uzuvlarda gelişen fazla kolesterol ve yağ nedeniyle atar damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıklar anlamına geldiğini bildiren uzmanlar periferik arter hastalığının ayak seslerine...

Atardamar tıkanıklığı olarak bilinen 'periferik arter hastalığı', genellikle bacaklar ve ayaklar gibi alt uzuvlarda gelişen fazla kolesterol ve yağ nedeniyle atar damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıklar anlamına geldiğini bildiren uzmanlar periferik arter hastalığının ayak seslerine kulak verilmesi gerektiğini bildirdi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Fatih Gümüş, Türkiye'de özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde ortalama olarak 200 bin hastaya periferik arter hastalığı tanısı konulduğunu ifade ederek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kontrolsüz şeker hastalığı, düzenli hekim muayenesinden uzaklık, sigara ve alkol kullanımı, yüksek kolesterol ve aile yatkınlığı gibi risk faktörleri bu hastalığın daha da sık görülmesine neden olduğunu bildiren Doç.Dr. Fatih Gümüş, "Tanısı pratik nabız muayenesi, hastanın hikayesi, şikayetleri ve yapılacak ultrasonografik tetkiklerle günümüzde basit olsa da geç ve asemptomatik başvurular nedeni ile periferik arter sıklığı tahmin edilen değerlerin çok üstündedir. Tanı konulmadığı sürece periferik arter hastalığı varlığı başlı başına bir kötü prognoz göstergesidir ve bu hastaların sağ kalımları pek çok kanser türünden daha kötüdür. Periferik arter hastalığı olan erkeklerde beklenen beş yıllık mortalite prostat kanserinden kötüdür, kolon kanseri ile benzerdir. Bu nedenle PAH tanısı konulan hastalar risk faktörlerinin giderilmesi için etkin tedavi altına alınmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Tedaviyi ertelememenin önemine dikkat çeken Güneş, periferik arter hastalığında gözlemlenen aşağıdaki belirtilerden muzdarip olunması durumunda derhal uzmanına danışma konusunda şu uyarılanda bulundu: "Fiziksel aktivite sonrası baldırlarda, uyluklarda, kalça adalelerinde kramp tarzında ağrılar. İlerleyen dönemde istirahat esnasında hissedilen bacak ağrısı, bacaklarda uyuşukluk. Baldır kaslarında güçsüzlük, bacaklarda ve ayaklarda soğukluk. Üşüme hissi. Ayaklarda renk değişikliği. Ayak tırnaklarının kalınlaşması gibi".

Periferik arter hastalığında en etkili tedavi seçeneği TemREN Aterektomi Sistemi, damarda darlık veya tıkanıklığa neden olan kolesterol içeren aterosklerotik plağın mekanik olarak kazınması prosedürü olduğunu bildiren uzmanlar Invamed-RD Global tarafından geliştirilen ve intravenöz olarak verilen hafif bir yatıştırıcı ile lokal anestezi altında gerçekleştirildiğini bildirdiler. TemREN aterektomi sisteminin ucundaki keskin bıçak vasıtasıyla kateter yerleştirilir ve daralmış alana ulaşana kadar arteriniz boyunca ilerletilir. Plak daha sonra kateter bıçağı ile kazınır ve çıkarılmak üzere kateterin ucundaki bir bölmede toplanır. Invamed- RD Global tarafından geliştirilen TemREN aterektomi sistemi minimal invaziv bir prosedürdür ve kısa bir iyileşme süresi ile hastanede kalmayı gerektirmeden birkaç gün sonra normal aktivitelere devam etmeye imkan sağlandığı belirtildi.

(İHA)

Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.
Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.

Şeker Hastalığı, Fatih Gümüş, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz. - Son Dakika
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