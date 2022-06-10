Fiziksel engelleri eğitim aşklarına "engel" olamadı - Son Dakika
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Fiziksel engelleri eğitim aşklarına "engel" olamadı

10.06.2022 12:08

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olan serebral palsi (beyin felci) hastası Kadir Berk Öz ve yüzde 85 görme engelli Sıddık Çelik, eğitim azimleriyle gençlere örnek oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olan serebral palsi (beyin felci) hastası Kadir Berk Öz ve yüzde 85 görme engelli Sıddık Çelik, eğitim azimleriyle gençlere örnek oldu.

Okuldaki iki yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 138 öğrenci için Balkan Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünden mezun olan Sıddık Çelik (21) ve Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümünden mezun olan Kadir Berke Öz (21), fiziksel engellerine rağmen eğitimlerini sorunsuz şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Cüppesini giyip kep takan Öz, akülü sandalyesiyle Çelik de arkadaşlarıyla sahneye çıkarak belgelerini aldı.

Törende meslek yemini eden Öz ve Çelik, arkadaşlarıyla beraber kep attı.

Sevdiği işin eğitimini almak istedi

Çelik, AA muhabirine, video montajlamaya ve görüntü çekmeye küçük yaşlarda arkadaşlarıyla başladığını söyledi.

Sevdiği işin eğitimini aldığı için mutlu olduğunu, video montajı alanında kendini daha çok geliştirmeyi hedeflediğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Yatılı okuldayken arkadaşımın kameralı bir telefonu vardı. Onunla küçük küçük videolar çekiyorduk. Daha sonra küçük bir film çekme kararı aldık. Çektiklerimizi montajlamaya başladım. Bunu yaparken yeni yeni programlar öğrendim. İlk önce web tasarımı bölümü okudum. Bu işin benim için sıkıcı olacağını düşünerek küçüklükteki hayalim olan çekim ve kurgu yapmakla ilgili olan bu bölümü seçtim."

Çelik, görme engelini kendisine hiçbir zaman sorun etmediğini vurguladı.

Hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Çelik, "Öğrendiklerimi, sevdiğim işi yaparak değerlendirmek istiyorum. Fiziksel engellerimiz önümüze bazı sıkıntılar çıkartabilir fakat ben bunu başarabiliyorsam herkes yapabilir. Bu hayallerle yanıp tutuşan arkadaşlarıma bir örnek teşkil etmiş olduğumu düşünüyorum. Umarım arkadaşlarım da hayallerinin peşinden giderler." diye konuştu.

Eğitim hayatına devam ediyor

Kadir Berke Öz ise mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öz'ün aynı zamanda eğitimci olan babası Yakup Öz, gurur duyduğu oğlunun aynı zamanda Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde eğitimini sürdürdüğünü dile getirdi.

Fiziksel engellerin eğitim için bir engel teşkil etmediğine dikkati çeken Öz, "Kadir Berke, bedensel engelini hiçbir zaman sorun olarak görmedi. Tüm arkadaşlarına da örnek olmaya çalışıyor." dedi.

Öz, engelli öğrencilerin eğitime katılmaları konusunda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, engelli öğrencilerin okuyabilmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Gerekli yönetmelik ve altyapı çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fiziksel engelleri eğitim aşklarına engel olamadı
Fiziksel engelleri eğitim aşklarına engel olamadı
Fiziksel engelleri eğitim aşklarına engel olamadı
Fiziksel engelleri eğitim aşklarına engel olamadı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fiziksel engelleri eğitim aşklarına 'engel' olamadı - Son Dakika

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