Son Dakika Haberleri: Fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri halk oyunlarıyla alkış alıyorlar
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Fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri halk oyunlarıyla alkış alıyorlar

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, bir yıl önce başladıkları ve azimle sürdürdükleri folklor çalışmaları sayesinde hem sosyalleşti hem öz güven kazandı.

Fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri halk oyunlarıyla alkış alıyorlar, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, bir yıl önce başladıkları ve azimle sürdürdükleri folklor çalışmaları sayesinde hem sosyalleşti hem öz güven kazandı.

Engelli öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin teşvikiyle okul yönetimince organize edilen sanat ve spor kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Okulda bu faaliyetler kapsamında, ortopedik engelli öğrencilerden halk oyunları ekibi oluşturuldu.

Verilen eğitimle kısa sürede yöresel oyunları öğrenen engelliler, törenlerde sergiledikleri oyunlarla büyük beğeni topluyor.

Engelli olmalarına rağmen azimle çalışarak folklor ekibine katılan öğrenciler, folklor sayesinde hem sosyalleşti hem de öz güven sahibi oldu.

Eğitmen Özlem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortopedik engelli öğrencilerin halk oyunlarına ilgi gösterdiğini belirtti.

Ailelerin ve öğretmenlerin engellilere verdiği desteğin önemine dikkati çeken Yıldız, "Çocuklar başta daha tedirgindi. Komut almakta zorlanıyorlardı ve çok fazla öz güvenleri yoktu. Bir yıl içerisinde velilerin de ciddi yardımıyla çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ardından güzel bir sonuç elde ettik." dedi.

Alkışlanmanın ve bir işi başarmanın engellilere mutluluk verdiğinin altını çizen Yıldız, "Öğrencilerimiz ortopedik engelli oldukları için her şeye ulaşma imkanları olmuyor. Ulaşamadıkları etkinlikleri bizim okulda yaptıkları için okulla olan bağlılıkları da artıyor. Kimisi elini kullanamıyor, kimisi ayağını kullanamıyor, kimi hiç yürüyemiyor. Burada etkinliklerde başarılı olduklarında mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar." diye konuştu.

"Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak"

Engellilerin kendilerine inanmalarının önemine vurgu yapan Yıldız, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin ortopedik engelli olmalarına rağmen folkloru başarmaları diğer engellilere de örnek oluyor. Biz engelli olup birçok işi başarmış ünlüleri, yazarları ve bilim insanlarını öğrencilerimize anlatıyoruz. Bizim amacımız öğrencinin kendine inanmasını sağlamak."

Halk oyunları ekibindeki öğrencilerden 10 yaşındaki Bahar Bozkurt, dans etmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Sahneye çıktığı zaman kendisini iyi hissettiğini aktaran 15 yaşındaki Hakan Er de arkadaşlarıyla olmaktan ve alkış almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başarmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan 11 yaşındaki Hayrettin Özgül ise "Sahnede arkadaşlarım ve annem beni alkışladığı zaman mutlu oluyorum." dedi.

Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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