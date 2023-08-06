Fiziksel engelli erkek komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
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Fiziksel engelli erkek komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradı

06.08.2023 12:48

Konya'da yaşanan olayda, fiziksel engelli bir erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonunda komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradığını fark etti. Ağabeyin şikayeti üzerine saldırgan tutuklandı. Saldırgan, olayı önce inkar etse de daha sonra suçunu itiraf etti ve pişman olduğunu belirtti.

Konya'da fiziksel engelli olan F.N. adlı erkeğin (35) ağabeyi, kardeşinin cep telefonundaki fotoğraflardan komşuları İ.M.'nin (40) cinsel saldırısına maruz kaldığını gördü. Ağabeyin şikayetçi olduğu, cinsel saldırıda bulunan ve fotoğrafları çeken İ.M., (40) tutuklandı. İ.M.'nin, "Neden ve nasıl yaptığımı bilmiyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

FOTOĞRAFLARI GÖRÜP SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDI

Olay, 25 Temmuz'da meydana geldi. Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü. Bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.

Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

ÖNCE İNKAR, DAHA SONRA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkar eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti. İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, "Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi. İ.M., mahkemece 'Kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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