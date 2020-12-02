Fiziksel mağazada, dijital alışveriş deneyimi

Hazır giyim markası DeFacto, fiziksel ve dijital deneyimi bir araya getirdiği 'Fijital Akıllı' mağazasını hizmete sunduğunu duyurdu. Bu kapsamda, müşteriler ürünleri deneyip, beğendikten sonra online alışveriş kiosku üzerinden paketlerini diledikleri adreslere sipariş edebiliyor ve temassız ödeme yapabiliyorlar.

DeFacto, mağazacılık alanında yeni bir dönem başlattığını açıkladı. Fiziksel ve dijital deneyimin bir araya geldiği konseptte, dijital ekranlar üzerinden gerçekleştirilen alışveriş deneyimi ile online alışveriş kolaylığı mağazalara taşındı. Marka tarafından yapılan açıklamada, "Fijital Akıllı mağazada müşteriler ürünlere dokunma, deneme ve seçme imkanının yanında, kasa sırası ve ödeme süreçlerini yaşamadan, beğendikleri ürünleri akıllı ekranlardan satın alma fırsatını buluyor. Aynı zamanda modern localama sistemi sayesinde müşteriler ferah ve keyifli bir alışveriş olanağıyla buluşuyor" denildi.

CEO ATEŞ: MÜŞTERİNİN GÜVENDE KALACAĞI DENEYİMLER SUNUYORUZ

Dijitalleşme yatırımlarıyla tüketici faydası yaratmaya odaklandıklarını ve perakendede dijitalleşmeye öncü konumunda olduklarını ifade eden DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "DeFacto moda üretmenin yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten yapıda bir şirket. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı. Perakende sektörü dinamikleri hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Biz de müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital deneyim yaşayabilecekleri hem de güvende kalacakları deneyimler sunmayı sürdürüyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz ilk Akıllı Mağazamızı takiben, şimdi de fijitalleşme stratejimizin çıktısı olan DeFacto Fijital Akıllı mağaza konseptinin ilkini I·stanbul Torium AVM'de ac¸tık. Yine sektörümüzde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.