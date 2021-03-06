Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: "Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor" - Son Dakika

Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: "Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor"

06.03.2021 11:56

Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: "Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor" Pandemi butik spor salonu ihtiyacı doğurdu Pandemi tedbirleri çerçevesinde kapıları kapanan spor salonları normalleşme döneminde işleyişini değiştirerek hizmet vermeye başlıyor.

Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: "Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor"

Pandemi butik spor salonu ihtiyacı doğurdu

İSTANBUL - Pandemi tedbirleri çerçevesinde kapıları kapanan spor salonları normalleşme döneminde işleyişini değiştirerek hizmet vermeye başlıyor. Virüs riski taşıyan kalabalık ortamlardan daha kısıtlı sayıda kişilerin bir arada olabilecekleri butik salonlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci, normalleşme döneminde butik spor salonlarının ön plana çıkacağını belirtti.

Spor salonlarının pandemi döneminde uzun süre kapalı kalmasının ardından normalleşme adımları kapsamında hafta içi hizmet vermeye başlamıştı. Bir haftalık vaka sayıları dikkate alındığında İstanbul yüksek risk taşıyan il kategorisinde yer alıyor. Kısıtlamaların yüksek risk taşıyan illerde gevşetilmesiyle cumartesi günleri sokağa çıkmak akşam 21.00'a kadar serbest hale getirilmişti.

Bu doğrultuda spor salonları da Cumartesi günleri faaliyete başlamak için hazırlıklarını tamamladı. Ancak spor eğitmenleri yeni dönemde spor salonlarında bir takım değişiklikler öngörüyor. Bunlardan en önemlisi kalabalıkları minimum seviyeye çekebilmek.

"Özelleştirilmiş spor salonları önem kazanacak"

Konuyla ilgili görüş veren Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci, "Pandemiden sonra butik spor salonları ön plana çıkacak" dedi. Değirmenci, spor salonlarının pandemiden büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, "Bu dönemde bazı büyük firmalar konkordato ilan etti. Bundan sonra ki dönemde spor salonlarının kayacağı yer elektronik ortamlar, butik spor salonları da biraz daha ön plana çıkacaktır. Kişilerin çok bulunduğu spor salonları daha çok risk teşkil ediyor. Bu tarz ortamlarda virüs kapmanız daha çok fazla oluyor. Daha özelleştirilmiş spor salonlarının daha çok öne çıkacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Üç ayda 2 bin 500 kişiye online ders verdik"

Salgın döneminde egzersizlerin online olarak yapıldığını anlatan Değirmenci, "Biz bu süreçte sosyal sorumluluk projesi başlattık. Üç ay boyunca 2 bin 500 kişiye dersler verdik. Bu sürecin sonrasında online hizmetler ön plana çıkmaya başladı fakat ne kadar online devam etse de sektör eskiye dönecektir. Online hizmet aldığınız da kişiye dokunabilme, görebilme, test edebilme, ölçme değerlendirme yapabilme ve kişinin fizyolojisini tanıyabilme şansınız çok az oluyor. Bunun neticesinde de kişiye doğru sağlıklı egzersiz yapabilme ortadan kalkıyor. Bundan sonra salonlarda uyguladığımız özel ders sistemlerinin entegre bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Mutlaka birbirine bağımlı hale getirilmeli. Çünkü, online sistemleri kişilerin özellikle bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmeye yeterli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Spor hocaları olarak elimizde geleni yapmaya hazırız"

Spor egzersizlerinin hayatımıza olan olumlu etkililerini açıklayan Değirmenci, "Spor egzersizlerini doğru ve zamanında yaptığımız zaman iş hayatımıza ve sabah yatağımızdan kalktığımızda olumlu yönde gelişimler sağlanıyor. Daha çok başarılı ve enerji dolu olabilmemiz için ise daha çok spor yapmamız gerekiyor. Bunun yanında bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirmemiz için egzersiz ve beslenmeye dikkat etmeliyiz. Virüsün insanlarda darp bıraktığını biliyoruz ve aşının da çözüm olduğunu biliyoruz. Fakat uzun vade de kendi ülkemizin mutlak suretle bağışıklık sistemini güçlendirecek sosyal faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Bunların başında da egzersiz geliyor. Bu zararlı çıktığımız süreci bertaraf edebilmemiz için egzersizle beraber artık hayatımızı geçirmemiz lazım. Biz uzun vadede spor hocaları olarak elimizde geleni yapmaya hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor
Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor
Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor
Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor

Cumartesi, İstanbul, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiziksel Performans Eğitmeni Selçuk Değirmenci: 'Pandemi nedeniyle kısıtlı üyelik veren butik salonlara ilgi artıyor' - Son Dakika Ekonomi


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