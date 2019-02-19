Son Dakika Haberleri: Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması Başlıyor

Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması Başlıyor

1 saat önce

Türkiye'nin dijital müzik platformlarından fizy sponsorluğunda, liselilerin hayalini gerçekleştiren 22. kez düzenlenen 'Liseler Arası Müzik Yarışması' başlıyor.

Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması Başlıyor, System.String[]
Türkiye'nin dijital müzik platformlarından fizy sponsorluğunda, liselilerin hayalini gerçekleştiren 22. kez düzenlenen 'Liseler Arası Müzik Yarışması' başlıyor.

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, liselilerin hayalini gerçekleştiren 22. kez düzenlenen "Liseler Arası Müzik Yarışması" başlıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre 'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip yarışmada liselileri yeni sürprizler ve muhteşem hediyeler bekliyor. Yapılan açıklamada; Türkiye'nin dijital müzik plaformu fizy sponsorluğunda, Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından büyük bir titizlikle yürütülen dünyanın en uzun soluklu müzik yarışmasının, geçen seneki muhteşem finalinde, Nükhet Duru, Sertab Erener, Fuat Güner, Kalben, Ece Seçkin, Güliz Ayla, Çağatay Akman ve Demet Sağıroğlu gibi ünlü isimlerin gençlere destek vererek bu heyecana ortak olduğu bildirildi.

Başvurular başladı

21. senenin büyük ödülünü kazanan Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin zaferini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etmişti. 2019 yılında da Türkiye'nin 81 ilinde 8 binden fazla okula duyurulan, fizy 22. Liseler arası Müzik Yarışması'nın katılım formu ve şartnamesine, fizy'nin internet adresinden ulaşılabilir. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Mart.

Büyük Final 27 Nisan'da

Elemeler 22- 23 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara MEB Şura Salonu ve 5-6 Nisan'da ise İzmir Arena'da gerçekleşecek. Yarışmanın finaline ise 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak. Finalistler jürinin karşısında performanslarını sergileyecek, kazananlar jüri değerlendirmesinin ardından birinciler belli olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi
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