Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Eleme Heyecanı Sürüyor

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye devam ediyor.

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye devam ediyor.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı Ankara'da iki gün süren elemeyle devam etti.



Festival ortamında geçen MEB Şura Salonu'ndaki elemelerde gençler, kendilerini desteklemek için gelen okul arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşadı.



Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen Ankara elemelerinde; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen 199 lise yarıştı. Elemelerde en iyi performansı sergileyen okullar, finale yükselme şansı yakaladı.



fizy üzerinden dinlenerek oy verilebilecek



Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın eleme heyecanı 4-6 Nisan'da İzmir elemeleriyle devam edecek.



Hem İstanbul'da hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların videoları, dijital müzik platformu fizy üzerinden dinlenerek oy verilebilecek.



Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından, fizy üzerinden izlenip en çok beğeniyi kazanan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak.





fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışma için 81 ildeki 8 bin lise öğrencisi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Yarışmanın "İcra" dalında ilk üçe giren gruplar sırasıyla 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin TL'nin sahibi olacak. Orkestra ve Sahne Performansı dallarında en yüksek oyu alan grup 6 bin TL'nin sahibi olurken ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL'lik para ödülü verilecek. Kız Solist, Erkek Solist ve Enstrüman dallarında da ilk üçe giren yarışmacılar 3 bin TL, 2 bin TL ve bin TL'nin sahibi olacak. Üstün Başarı gösteren ilk üç grup ise Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim bursu almaya hak kazanacak.

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