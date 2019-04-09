Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Bilecik'i Temsil Ettiler

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu "Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması"nın eleme etapları İzmir elemeleriyle sona erdi.

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu "Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması"nın eleme etapları İzmir elemeleriyle sona erdi.



İzmir Arena'da sahneye çıkan 21 ilden 228 lise muhteşem performansıyla göz kamaştırdı. 3 gün süren ve festival havasında geçen elemelerde Bilecik'i 2 lise temsil etti. Bilecikli liseliler 27 Nisan'daki büyük finale kalmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet etti. Bilecik adına İzmir'de yarışan Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Deep Purple'dan Smoke On The Water şarkısıyla sahne aldı. Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen İzmir elemelerinde Bilecik'in yanı sıra; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Uşak'tan gelen 228 lise yarıştı.



Öte yandan, gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finalinin 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşeceği belirtildi. - BİLECİK

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